Cadre Sectoriel de Dialogue « Gouvernances administrative et locale » : Sur les 79 projets, 8 réalisés à mi-parcours

Le premier semestre de l’année 2023 du Cadre Sectoriel de Dialogue « Gouvernances administrative et locale (CSD/GAL) » du Burkina Faso fait objet de revue à Ouagadougou ce jeudi 10 août 2023. Une occasion pour les acteurs issus des différents ministères concernés et partenaires de faire le bilan à mi-parcours, tout en examinant et en validant les projets de rapport de performance et celui du Plan d’Action Sectoriel de la Transition (PAST).

Les acteurs des Ministères en charge du travail, de l’administration territoriale, de l’économie, de la communication, celui des affaires étrangères et les partenaires techniques et financiers et bien d’autres acteurs, en gros, ceux concernés par le Cadre Sectoriel de Dialogue Gouvernances administrative et locale (CSD/GAL) sont réunis à Ouagadougou ce jeudi 10 août 2023, pour faire un bilan à mi-parcours.

Il s’agit ici pour ces « experts » d’analyser les avancées et les restrictions liées à l’avancement du plan action de la mise en œuvre de la politique nationale de développement mais aussi le plan d’action sectoriel pour la stabilisation, selon Sidi Barry, secrétaire permanent de la modernisation et de la bonne gouvernance.

« C’est une action de redevabilité qui va nous permettre d’examiner et adopter le projet de rapport de performance à mi-parcours, mais aussi examiner et adopter le plan sectoriel de la transition mis à jour. A l’issue de cela, les acteurs devraient formuler des recommandations en vue d’améliorer la mise en œuvre des actions du secteur de planification gouvernances administrative et locale », a-t-il détaillé.

Pour y arriver toujours, selon lui, un bilan à mi-chemin sera fait courant la journée. Lequel bilan qui pour anticiper les attentes a été « suffisant », a écouté Sidi Barry.

« De l’analyse de la performance à mi-parcours de notre secteur, il ressort que sur les soixante-dix-neuf (79) produits programmés, seulement huit (08) ont été entièrement réalisés. Il faut relever qu’en ce qui concerne la soixantaine de produits restants, plus d’une vingtaine ont atteint un niveau d’exécution appréciable, augurant d’une mise en œuvre effective en fin d’année 2023 », a ajouté le secrétaire permanent.

Des résultats que le ministre en charge du travail Bassolma Bazié, président de la cérémonie d’ouverture de ce cadre a reconnus et appréciés. Cependant il a appelé les acteurs à redoubler d’efforts en terme de résilience pour « la réalisation effective de toutes les actions programmées au titre de l’année 2023 et aussi pour les années à venir », au regard des défis à relever.

Ce devoir de redevabilité fait suite aux directives du gouvernement qui avaient parvenu à l’élaboration d’un projet de rapport sectoriel le 1er août 2023. En terme de perspectives, les acteurs veulent poursuivre avec les actions qui n’ont pas connu un début de mise en œuvre notamment la finalisation du code général de collectivités territoriales et l’adoption de la loi sur le statut des chefs de circonscription administrative, etc.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

