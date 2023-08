Moving Sport Camp 2023 : Une aventure inoubliable pour 332 jeunes !

publicite

Une semaine entière à pratiquer son sport préféré, à découvrir de nouvelles disciplines, à se faire des amis et à vivre des moments forts. C’est ce qu’ont vécu 332 jeunes de 4 à 18 ans, du 31 juillet au 5 août dernier, au Moving Sport Camp (MSC) organisé par l’Association moving jeunesse et sport (AMJS) au Lycée Ouezzin Coulibaly de Bobo-Dioulasso.

Le Moving sport camp (MSC) est le rendez-vous incontournable des passionnés de sport dans la ville de Sya. Depuis 2018, ce camp propose aux jeunes de s’initier ou de se perfectionner dans cinq disciplines : l’athlétisme, le basket-ball, le floorball, le football et le rugby qui vient de faire son entrée cette année. Encadrés par une trentaine de coachs qualifiés, les campeurs ont pu apprendre les techniques, les règles et les valeurs de chaque sport, tout en s’amusant et en se dépensant.

Parmi eux, Ramatou Sanou, une jeune fille de 16 ans qui a choisi le rugby. Ramatou n’a aucune peur du contact ni du ballon oval. Pendant ce temps, elle a impressionné tout le monde par sa vitesse, sa puissance et sa détermination. Au point d’attirer l’attention du sélectionneur national de rugby. « Elle a déjà le niveau pour évoluer en club. Elle pourrait même avoir une place en équipe nationale espoir », rassure Cheich Ouédraogo.

Mais le MSC n’est pas seulement un tremplin pour les futurs champions. C’est aussi un lieu d’inclusion et de solidarité. Chaque année, le camp accueille des jeunes vivant avec un handicap, qui peuvent participer aux activités adaptées à leur situation. Cette année, les handicapés visuels ont pu s’initier au basketball, grâce à un ballon sonore et à des paniers équipés de clochettes. Ils ont montré qu’ils étaient capables de dribbler, de passer et de marquer comme les autres. Ils ont surtout partagé des émotions et des sourires avec leurs camarades.

Une initiative à soutenir

Le MSC ne serait pas possible sans le soutien de nombreux partenaires, qui croient en ce projet et qui contribuent à sa réussite. Le Ministère en charge des Sports, l’Ambassade de France au Burkina Faso, Afridia Industries, le Lycée Ouezzin Coulibaly et bien d’autres ont apporté leur appui financier ou logistique à cette initiative.

Le promoteur du MSC, Sylvain Zingué, espère que le ministère des sports va continuer à soutenir ce genre d’actions, qui sont bénéfiques pour le développement du pays. « Le sport est un outil de développement. Il fait partie des objectifs de développement durable. Il faut investir dans le sport pour développer la nation. Les pays qui l’ont compris sont très en avance. Il faut qu’on accepte cela au Burkina Faso », affirme-t-il.

La 4e édition du MSC s’est achevée sur une note festive, avec la remise des diplômes et des récompenses aux participants. Le ministre des sports, représenté par son directeur régional Dioyabidi Lompo, a félicité les jeunes pour leur engagement et leur fair-play. Dioyabidi Lompo a également salué le travail remarquable des organisateurs et des encadreurs. Il a enfin invité les jeunes à continuer à pratiquer le sport toute l’année, pour leur santé et pour leur épanouissement.

