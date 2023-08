Burkina Faso : Le Capitaine Yabré de l’ANR, un « héro », selon le Réseau national des jeunes pour la défense de la patrie (RNJDP)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Réseau national des jeunes pour la défense de la patrie (RNJDP) a apporté son soutien au Capitaine Yabré, Directeur général (DG) de l’Agence nationale de renseignements (ANR) et a dit sa solidarité au peuple du Niger. C’était à l’occasion d’une conférence de presse de présentation dudit réseau, ce jeudi 10 août 2023, à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Le Réseau national des jeunes pour la défense de la patrie (RNJDP), rendant hommage au peuple burkinabè et aux FDS et VDP pour leur engagement et leur résilience sous le leadership du Capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, est monté au créneau contre ce qu’il a qualifié de « critiques infondées à l’égard du Directeur général (DG) de l’ANR (l’Agence nationale de renseignement), le Capitaine Oumarou Yabré ».

« Nous voudrons rassurer l’opinion nationale que c’est grâce à la stratégie du DG de l’ANR que tous les plans de déstabilisation sont déjoués, il est donc l’homme qu’il faut », a indiqué Murielle Kafando, membre du réseau.

Actualité oblige, la situation au Niger n’a pas été passée sous silence. Le RNJDP a alors fait savoir son « soutien indéfectible au peuple frère du Niger » et a appelé tous les peuples sous la menace « de l’oligarchie occidentale impérialiste » à la lutte pour s’en défaire pour un meilleur avenir.

Le Réseau national des jeunes pour la défense de la patrie (RNJDP), des dires de Boukary Zoungrana, Coordonnateur du réseau, est une coalition de plusieurs associations ayant pour principe primordial la veille citoyenne et la défense de la patrie.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

publicite