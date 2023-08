Le bilan financier de 109 Établissements Publics de l’État passera au peigne fin !  

publicite

Le Premier ministre Me Apollinaire Kyélèm de Tambèla a présidé ce jeudi 10 août 2023 l’ouverture de la 24ème session de l’Assemblée générale des Établissements publics de l’État. La session est placée sous le thème « Cartographie des risques et efficacité du contrôle dans les Établissements publics de l’État (EPE) ».

Chaque année, le gouvernement et les acteurs publics de l’État font une halte pour un bilan afin de dégager des solutions sur les manquements. Un exercice qui, selon Dr Aboubakar Nacanabo, ministre de l’économie, des finances et de la prospective permet d’examiner la santé financière, économique des établissements publics de l’État.

A l’en croire, cette assemblée générale vise à trouver des voies et moyens pour une gestion efficiente et efficace des établissements publics. Pour cette 24ème session, le thème choisi est « Cartographie des risques et efficacité du contrôle dans les Établissements publics de l’État (EPE) ».

Pour le ministre en charge des finances, le choix du thème se justifie par la capacité du secteur public à s’approprier, à s’adapter et à adopter les bonnes pratiques en matière de gouvernance et de contrôle interne.

« Cette année on a vraiment mis l’accent sur la question du contrôle interne, sur la maîtrise des risques voilà pourquoi la communication introductive traitait de la maîtrise des risques parce qu’aujourd’hui nous sommes dans un environnement assez turbulent où les risques sont importants.

Il faut arriver à les identifier, les maîtriser et les traiter. Donc il est important que tous les EPE puissent savoir comment on maîtrise les risques, comment on élabore une cartographie des risques et comment ont fait en sorte de gérer les risques », a-t-il expliqué.

En outre, Dr Aboubakar Nacanabo a indiqué qu’au cours des travaux, il sera question d’étudier le rapport de gestion des conseils d’administration, les rapports d’activités et les états financiers de l’exercice 2022 de 109 EPE, toutes catégories confondues.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

