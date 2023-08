Niger : La CEDEAO veut activer sa force en attente

publicite

Nigéria – Au sortir de leur conclave à Abuja, la capitale fédérale du Nigéria, les chefs d’État de la CEDEAO ont décidé d’activer et de déployer « la force en attente » de la communauté ouest-africaine pour rétablir l’ordre constitutionnel au Niger. Toutefois, la CEDEAO a affirmé qu’elle maintient les options pour « la résolution pacifique » de la crise.

La responsabilité de l’annonce de l’activation de sa force en attente est revenue à Omar Touray, le président de la commission de l’organisation ouest-africaine au terme des discussions à huis clos des chefs d’État de la Cédéao. Il a insisté sur le fait que les décisions de ce jeudi 10 Août 2023 ont pour objectif de résoudre la crise nigérienne.

A l’entame de la rencontre, le président du Nigeria et de la Cédéao, Bola Tinubu, avec un langage plus diplomatique sur la situation politique au Niger, a cadré la réunion en indiquant qu’il s’agissait « d’aider le Niger à retrouver sa stabilité ». Une stabilité indispensable, selon lui, pour toute la zone Cédéao en termes de développement, paix et prospérité.

En rappel, les militaires au pouvoir à Niamey ont opposé un refus de recevoir les délégations mandatées par la Cédéao, l’UA et l’ONU le mardi 8 aout 2023.

Le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), Chef de l’Etat, a signé, dans la nuit du mercredi 9 août 2023, un décret portant nomination des membres du gouvernement. La nouvelle équipe gouvernementale est composée de 21 ministres, dont deux ministres d’Etat et un ministre délégué.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina 24

