Province du Nayala : Une dizaine de terroristes neutralisés et un lot de matériel récupéré (Armée)

Ceci est un communiqué de l’armée burkinabè.

Le 5e Groupement d’Unités Mobiles d’Intervention (GUMI) de la Police Nationale et les VDP de la localité de Gossina (province du Nayala, région de la Boucle du Mouhoun) ont tendu une embuscade à un convoi de terroristes dans la zone de Tarba (province du Nayala, région de la Boucle du Mouhoun) le lundi 14 août 2023.

Cette action minutieusement préparée et menée avec une grande coordination, a causé dans les rangs ennemis d’énormes pertes. Au bilan, une dizaine de terroristes neutralisés et un lot de matériel récupéré dont de l’armement, des munitions, six (06) motos, un (01) tricycle, un (01) vélo et divers autres matériels.

Côté ami, aucun dégât n’a été enregistré. Le Chef d’État-Major Général des Armées félicite les hommes pour cette action victorieuse.

Il exhorte l’ensemble des unités à maintenir cet esprit d’initiative qui permet de renforcer l’ascendant pris sur les groupes armés terroristes. C’est à ce prix que les acquis engrangés dans le cadre de la reconquête du territoire national seront consolidés.

