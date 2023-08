Burkina Faso : 72 heures pour mettre en lumière le business de la diaspora

publicite

Pour mettre en lumière le business et les actions de développement de la diaspora, l’ONG DIAFASUD organise la deuxième édition des 72 heures de la diaspora les 18, 19, et 20 août 2023 à Ouagadougou. Le comité d’organisation a décliné les grandes lignes de l’évènement à la presse ce mardi 15 août 2023 à Ouagadougou.

La deuxième édition des 72 heures de la diaspora se déroulera du 18 au 20 août 2023 au Musée national de Ouagadougou autour des conférences, expositions, reboisement, sensibilisation, formation, compétition sportive, etc.

Pour la première journée soit le 18 août 2023, l’ouverture des 72 heures sera marquée par la conférence sur le thème principal « Problématique de l’autosuffisance alimentaire en Afrique : Contribution de la diaspora ». La conférence sera animée par des membres de la diaspora qui agissent dans le domaine de l’agrobusiness selon le comité d’organisation. Elle sera suivie du lancement des expositions. A l’occasion, des tentes sont mises à disposition des entrepreneurs qui entendent y participer à un coût de 50 000 FCFA pour les trois jours.

La deuxième journée sera consacrée à une campagne de reboisement, suivie de sensibilisation et d’une formation de la jeunesse sur le domaine de l’agro-business. L’évènement a un caractère panafricain, la troisième journée connaitra le lancement de la coupe de la diaspora qui va se disputer entre différentes communautés étrangères vivant au Burkina Faso, dont le Ghana, le Togo, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Mali.

En plus, une nuit de la diaspora est instituée au cours de laquelle les meilleurs projets de la diaspora et les meilleurs investisseurs de projets seront récompensés au niveau de Pacific Hôtel dans un cadre convivial de partage et de réseautage.

À écouter Ardim Traoré, représentant pays de l’ONG DIAFASUD, il s’agit de donner un cadre de visibilité à la diaspora et créer une synergie d’actions entre les membres tout en leur ouvrant un champ de relation dans le but de booster leurs business.

L’ONG DIAFASUD, structure organisatrice des 72 heures de la diaspora est née dans l’objectif de renforcer et rendre visible la contribution de la diaspora au développement de l’Afrique. Elle agit sur quatre axes du développement durable à savoir l’économie l’éducation, l’environnement et l’équité sociale selon son président Issifou Ouédraogo, membre de la diaspora burkinabè de New York.

L’organisation des 72 heures de la diaspora constitue l’une des activités de DIAFASUD. « Nous avons estimé que c’est le moyen le plus direct pour communier avec l’Afrique et faire en sorte que la diaspora soit vue, honorée, à travers ses actions et surtout à travers les acticités qu’elle mène en Afrique et particulièrement au Burkina Faso », a-t-il indiqué.

Il s’agit également de faire voir au grand public les actions de développement que la diaspora entreprend. La période de grandes vacances est choisie pour la ténue de l’évènement afin de permettre une grande participation de la diaspora. Les participants à la colonie de vacances seront assimilés à cet évènement afin de susciter l’esprit patriotique et l’intérêt de la participation aux programmes de DIAFASUD, termine Issifou Ouédraogo.

Akim KY

Burkina 24

