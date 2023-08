Santé : La main secourable de la Fondation Orange Burkina Faso pour la prise en charge de 9 opérations à cœur ouvert et d’une opération à cœur fermé

La Fondation Orange Burkina Faso a lancé officiellement la campagne 2023 de la chirurgie cardio-pédiatrique le samedi 12 août 2023 à Ouagadougou. La somme de 30 millions de F CFA a été mobilisée pour 9 chirurgies à cœur ouvert et une chirurgie à cœur fermé au profit des enfants issus de milieux sociaux modestes.

Les maladies cardiovasculaires constituent un problème de santé publique au Burkina Faso et par ricochet la troisième cause d’évacuation. Par ailleurs, 1% des enfants qui naissent, selon Dr Adama Sawadogo, chirurgien cardio vasculaire au CHU de Tengandogo, sont porteurs d’une malformation cardiaque, soit 7000 nouveaux cas par an.

En outre, ajoute-t-il, 12% de la mortalité annuelle relèvent des causes cardiaques. Dans certains cas, il faut nécessairement une intervention mais les coûts sont exorbitants. « Actuellement au CHU de Tengandogo, le coût même s’il reste non accessible à la moyenne des familles burkinabè, ces coûts sont sensiblement moindres par rapport à ceux des évacuations, puisqu’autour de 3.000.000 à 3.500.00 FCFA, on peut opérer un cœur en toute autonomie au CHU de Tengandogo », a-t-il renseigné.

Compte tenu de la cherté que nécessite une telle intervention, la Fondation Orange Burkina Faso dans le souci de soulager les familles vulnérables a décidé de prendre en charge l’intégralité des soins de certains enfants vulnérables. A en croire Ibrahim Hema, Secrétaire Exécutif de la Fondation Orange Burkina Faso, cette initiative entre en droite ligne avec l’un des trois domaines de la Fondation.

En effet, la santé constitue un important volet des activités de la Fondation qui milite pour une égalité de chances. « Depuis quelques années, nous nous sommes intéressés à tout ce qui est lié à la santé de la mère et de l’enfant, à l’insuffisance rénale et à certains cancers.

Pour 2023, un budget de 30 millions de FCFA a été mobilisé pour la prise en charge de dix enfants nécessitant une chirurgie cardiaque ». D’ailleurs, les enfants concernés ont un âge compris entre 0 et 15 ans. Se justifiant sur les critères de sélection, Ibrahim Hema a soutenu que cela partait de l’urgence médicale et de la vulnérabilité du patient. « Initialement nous n’étions pas allés sur un nombre. Nous étions sur un budget et la suite de nos échanges nous offrait deux choix.

Financer des opérations à cœur fermé moins onéreuses pour des patients dont le pronostic vital est moins engagé et des opérations à cœur ouvert beaucoup plus onéreuses pour des patients dont le pronostic vital est très engagé sur le trimestre ou le semestre à venir. De concert avec l’équipe médicale, nous avons fait le choix des opérations à cœur ouvert afin de sauver dans l’urgence 9 enfants dont les parents ne disposent d’aucune ressource financière nécessaire pour l’opération de leur enfant », a-t-il expliqué.

Pour cette première phase la Fondation Orange a collaboré avec l’ONG La Chaîne de l’espoir qui facilite l’acquisition des consommables. Pour rappel, la Fondation Orange Burkina Faso existe depuis 2017 et elle a investi plus de 2,5 milliards de F CFA dans l’éducation, la santé, la culture et la solidarité (humanitaire et numérique).

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

