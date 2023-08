Fonds de soutien patriotique : La Délégation Spéciale Régionale du Centre apporte une contribution de 50 millions de F CFA

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Ministre Délégué, Chargé de la Sécurité, le Commissaire Principal de Police, Mahamadou SANA, a reçu des membres de la Délégation Spéciale Régionale du Centre, le mercredi 16 août 2023, à Ouagadougou, conduite par son premier responsable, Monsieur Abdoulaye BASSINGA, par ailleurs, Gouverneur de la Région du Centre. Ils sont allés présenter une quittance de versement de cinquante millions (50 000 000) de Francs CFA, représentant la part contributive de la Délégation Spéciale Régionale du Centre au Fonds de soutien patriotique.

La suite après cette publicité

A l’issue de la rencontre, le Président de la Délégation Spéciale Régionale du Centre, Monsieur Abdoulaye BASSINGA, a indiqué que cette contribution répond à l’appel lancé par le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, à soutenir les efforts du Gouvernement de la Transition dans la lutte contre le terrorisme.

Selon Monsieur BASSINGA, à travers ce don d’une valeur de 50 000 000 de Francs CFA, la Région du Centre entend contribuer à soulager les Forces combattantes qui se battent sur le terrain pour la reconquête de l’intégrité du territoire national.

Le Ministre Délégué, Chargé de la Sécurité, le Commissaire Principal de Police, Mahamadou SANA, a, au nom du Gouvernement, remercié et félicité les membres de la Délégation Spéciale Régionale du Centre pour cet acte. « La lutte contre le terrorisme est budgétivore et cette contribution est à saluer et à encourager à sa juste valeur », a soutenu le Ministre Délégué, Mahamadou SANA.

Au-delà de la réponse à l’appel du Chef de l’Etat, cette contribution est un acte de solidarité à l’endroit de tous les acteurs qui luttent jour et nuit pour que nous puissions restaurer l’intégrité de notre territoire, a-t-il affirmé.

Le Ministre Délégué SANA a saisi l’occasion pour inviter les autres Délégations spéciales à s’inscrire dans la même dynamique afin d’accompagner le Gouvernement dans la lutte contre le terrorisme. Il a rassuré Monsieur Abdoulaye BASSINGA et toute sa délégation, de la bonne utilisation qui sera réservée à cette contribution.

Source : DCRP/MATDS

Écouter l’article

publicite