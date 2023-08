Lutte contre le terrorisme : Des femmes du mouvement « Faso Lagam Taaba Zaka » veulent aussi jouer leur rôle

publicite

0 Partages Partager Twitter

Des femmes du mouvement « Faso Lagam Taaba Zaka » ont, entre autres, apporté leur soutien aux initiatives de la transition et exhorté leurs sœurs à se joindre aux hommes dans la lutte contre le terrorisme sur le continent africain. C’était le samedi 19 août 2023, à Ouagadougou, à l’occasion d’une conférence de presse.

La suite après cette publicité

Des femmes du mouvement « Faso Lagam Taaba Zaka » ont appelé les Burkinabè, particulièrement les femmes à rester constamment solidaires afin de soutenir les initiatives de la transition, dirigée par le Capitaine Ibrahim Traoré.

Ce, au regard de « son engagement, sa détermination, le patriotisme qui l’anime et aussi et surtout observant les résultats positifs engrangés sur le terrain », a dit Mariam Compaoré, porte-parole des femmes engagées dudit mouvement.

Elles ont aussi exhorté leurs sœurs à se joindre aux hommes dans la lutte pour la libération du continent africain. « A partir de cet instant, chaque Burkinabè et spécifiquement, nous les femmes, devons jouer chacune le rôle de renseignement dans nos villes, quartiers et villages. Car le terrorisme est en train de prendre une autre forme », a invité Mariam Compaoré.

Saluant les initiatives des autorités de la transition en faveur des veuves, des orphelins et de toutes autres victimes liées « à l’impérialisme monstrueux », elles les ont appelées « à recruter les femmes victimes d’agressions sexuelles pour des sensibilisations et des prises en charge en termes de soins et en les aidant pour une autonomisation économique ».

Elles ont, en somme, réitéré leur solidarité aux transitions malienne et burkinabè pour ce qu’elles ont décidé de soutenir le peuple nigérien. « C’est une aubaine merveilleuse de réitérer notre solidarité envers la transition malienne et celle du Burkina Faso pour leurs engagements humains et patriotiques à l’endroit du peuple frère nigérien », a indiqué dame Compaoré.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

publicite