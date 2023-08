Entrepreneuriat populaire en agriculture : Le ROJALNU Burkina en fait son cheval de bataille

publicite

0 Partages Partager Twitter

Afin d’inciter les jeunes dans les différentes régions à souscrire à cette section agricole de l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (Apec), instance chargée de la mise en œuvre du programme national, les coordinations des 13 régions du Réseau des Organisations de Jeunes Africains Leaders des Nations Unies (ROJALNU) Burkina et ceux d’Afrique se sont réunis, avec des leaders d’association, le samedi 19 août 2023, à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

En vue de répondre à l’appel des autorités de la transition sur le domaine de la terre, le Réseau des Organisations des Jeunes Africains Leaders des Nations Unies (ROJALNU) du Burkina Faso, a regroupé les jeunes des coordinations des 13 régions pour ensemble trouver des perspectives dans l’optique de redynamiser le secteur agricole.

Globalement, il a été question de donner des communications sur les enjeux de l’agriculture, dans l’optique que chaque PCR (Polymerase Chain Réaction) mobilise les jeunes de sa région pour souscrire à l’agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (Apec).

A entendre Dakiri Sawadogo président du conseil d’administration ROJALNU Burkina, il s’agit concrètement de donner une communication sur les enjeux de l’agriculture, pour que chaque PCR puisse mobiliser les jeunes dans sa région pour souscrire à l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (Apec).

« La lutte contre la pauvreté commence par là. Nous avons donc saisi cette opportunité du gouvernement de contribuer à rendre le Burkina autosuffisant, de faire en sorte que les jeunes eux-mêmes puissent créer une dynamique pour devenir des entrepreneurs agricoles, au-delà même des zones rurales.

Parce que même chez nous à la maison avec deux ou trois hectares carré on peut produire suffisamment nous nourrir. Le plus souvent, on n’a pas cette anticipation. Nous pensons qu’il est temps que nous réfléchissons avec les jeunes et que nous allions vers la création de champs communautaires », a-t-il rappelé d’emblée.

Nonobstant le volet capital qu’occupe le domaine de la terre, le ROJALNU s’est également penché sur les réseaux sociaux, qui jouent un rôle prépondérant dans le contexte que vit le Burkina Faso, avec l’avènement du terrorisme. A ce titre, Dakiri Sawadogo a plaidé pour une utilisation rationnelle des réseaux sociaux.

« Nous allons présenter aux jeunes les 10 conseils que le CSC a élaborés. Des conseils dont nous avons contribué à l’élaboration. Ce qui est important dans ces commandements, c’est la partie qui permet aux jeunes de se réaliser. Nous pensons que si ces conseils sont appliqués, nous aurons des jeunes responsables », a-t-il fait savoir.

Créé en 2004, le ROJALNU répond aux objectifs de la charte africaine de la jeunesse, qui réunit les jeunes de 54 pays africains. Son siège est basé au Burkina Faso.

Écouter l’article

publicite