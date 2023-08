PHOTOS’OR : Une 1re édition pour booster le secteur de la photographie

publicite

0 Partages Partager Twitter

Depuis le 17 août 2023, la ville de Ouagadougou abrite la première édition du PHOTOS’OR. Cette initiative qui a émerveillé les amoureux de la photographie, a déroulé son tapis rouge, ce samedi 19 août 2023, par une exposition photo.

La suite après cette publicité

Soucieux de donner plus de tonus au domaine de la photographie, la structure de photographie « DTO Pictures Design » a jugé utile de regrouper les amoureux et les professionnels de la photographie autour du projet « PHOTOS’OR ». Cette initiative qui s’est passée en simultané à Ouagadougou et à Ziniaré a servi de vitrine pour faire l’apologie du patrimoine culturel et touristique du pays des Hommes intègres.

« En tant que professionnels du domaine de la photographie, nous avons mûri l’idée afin de trouver des mécanismes pour valoriser davantage notre profession et de booster le secteur. J’invite les populations, à s’intéresser à ce que nous faisons et par ricochet à soutenir nos patrimoines culturels et touristiques », a indiqué Dieudonné Oubda, connu sous le pseudo DTO, promoteur de PHOTOS’OR.

Pendant 72 heures, des nombreuses activités ont tenu en haleine les participants. Pour couronner cette première édition riche en couleurs, un cross populaire s’est tenu dans la matinée du samedi 19 août 2023, au cours de laquelle une exposition photographique a été faite.

Thierry Millogo est le parrain de cette première édition du PHOTOS’OR. A l’écouter, c’est une activité noble qui mérite d’être soutenue au regard de sa pertinence. « Cet évènement va contribuer à renforcer la résilience des populations en ces périodes difficiles que vit le Burkina Faso. La photographie, c’est ce qui permet de sauvegarder tout ce qui est patrimoine », a-t-il mentionné.







A préciser que DTO Pictures Design se veut une structure spécialisée dans la communication audiovisuelle, la photographie, la vidéographie, la réalisation de spots, et bien d’autres.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite