Situation au Niger : « La CEDEAO travaille à une solution à l’amiable pour rétablir l’ordre constitutionnel »

(Abuja, Nigeria, 25 août 2023). Le Président de la Commission de la CEDEAO, S.E. Dr Omar Alieu Touray, a, lors d’une conférence de presse au siège de la Commission, ce 25 août 2023, souligné que la CEDEAO travaille à une solution à l’amiable pour rétablir l’ordre constitutionnel en République du Niger.

Le Président Touray a assuré aux citoyens du Niger que « la CEDEAO s’intéresse beaucoup à leur prospérité économique et à leur bien-être social et pense que leurs aspirations ne peuvent être satisfaites que par des moyens démocratiques et une gouvernance participative ».

Source : CEDEAO

