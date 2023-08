Komsilga : « Je n’ai reçu aucune convocation » (Issouf Nikiéma)

publicite

L’ex-député maire de Komsilga, Issouf Nikiéma accompagné des membres de sa famille et des associations des jeunes de Komsilga étaient face à la presse ce vendredi 25 août 2023.

Selon la version des faits de Issouf Nikiéma lors de son «enlèvement», le 21 juillet 2023, ses ravisseurs l’accusaient de tenir des réunions dans le but de déstabiliser le pouvoir en place.

«Ils ont dit, on fait des réunions pour déstabiliser le pays. Moi, je leur ai dit que c’est faux. Ils ont pris mes portables, ils ont tous vérifiés et ils n’ont rien vu», a-t-il dit.

A écouter Issouf Nikiéma, lui, il est un entrepreneur et reste pris par ses affaires, et dit n’avoir pas le temps de travailler à la déstabilisation d’un pouvoir. « J’ai des chantiers en Côte d’Ivoire et au Burkina. Donc, je n’ai même pas le temps pour faire tout ça», a-t-il laissé entendre.

Par ailleurs, il avoue n’avoir jamais reçu une convocation de la justice pour répondre à quoi que ce soit. «Non, jamais. Je n’ai reçu aucune convocation », a-t-il relevé.

En rappel, cette sortie médiatique fait suite, selon ses dires, à une nouvelle tentative d’enlèvement ce vendredi 25 août 2023.

