Niger : Plusieurs chefs terroristes importants neutralisés (Communiqué CNSP)

Dans un communiqué lu à la télévision nationale nigérienne (ORTN), ce samedi 26 août 2023, le Colonel major Abdramane Amadou, membre du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), a informé que l’armée nigérienne a déjoué une attaque terroriste le 22 août 2023.

« Le 22 août 2023, aux environs de 13 heures, plusieurs dizaines de terroristes avaient entrepris de s’attaquer aux localités de Banibangou et d’Abala. La prompte et vigoureuse intervention des forces aérienne et terrestre, à travers des frappes simultanées sur différentes positions, a permis de mettre l’ennemi en déroute », a-t-il déclaré.

Le bilan établi à la suite de ladite riposte fait état, selon le Colonel major, « d’aucune perte en vie côté ami ; de plus de 200 motos et 5 véhicules détruits et de plusieurs terroristes neutralisés dont des chefs terroristes importants ».

