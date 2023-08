Projet Boul-Yam Caravane : La première édition lancée pour susciter le goût de la lecture chez les enfants

publicite

Favoriser l’accès aux livres et promouvoir la lecture auprès des tout-petits, c’est le sacerdoce de l’association « Wakat », à travers son projet Boul-Yam Caravane lancé le vendredi 25 août 2023.

BOUL-YAM CARAVANE est un projet porté par l’association Ensemble Artistique et Culturel WAKAT, qui se construit autour de l’itinérance pour que chacun est accès au livre et à la lecture. Selon Sibri Ablassé Zongo dit Zabda, promoteur du projet Boul-yam caravane, ce projet est né de son histoire avec les livres qui ne datent pas d’hier, mais surtout du rôle prépondérant qu’occupe la lecture dans l’éducation d’un enfant.

« Je n’ai jamais eu la chance d’aller au secondaire, de vraiment apprendre à lire et écrire jusqu’à ce que je fasse la découverte du livre quand je fus un vendeur de livres ambulant ici à Ouagadougou. J’ai passé des nuits entières à dévorer les livres que j’ai payés pour ensuite les revendre…

Aujourd’hui au Burkina Faso, très peu d’enfants sont exposés aux livres, si ce n’est pas les livres scolaires. La plupart d’entre eux ne vont jamais même posséder un seul livre dans leur maison. Nos bibliothèques, si elles existent, ne sont pas entretenues, elles sont peu fréquentées, et n’offrent pas forcément une littérature de qualité qui pourrait inspirer les enfants de différents âges de s’intéresser aux livres », a justifié d’entrée Sibri Ablassé Zongo.

A travers cette initiative, l’association Ensemble Artistique et Culturel WAKAT entend rapprocher les enfants des livres, et aussi susciter le goût de la lecture à ces derniers. Pour alors parvenir à leur fin, l’association Ensemble Artistique et Culturel WAKAT compte passer par plusieurs actions.

« Premièrement apporter les livres où se trouvent les enfants. Ainsi, nous comptons tenir trois séances d’une demi-journée par semaine pendant l’année scolaire 2023-2024, couvrant dans un premier lieu 8 établissements scolaires et 4 établissements pour enfants tels que les maisons de jeunes et les orphelinats.

Deuxième, assembler un stock de livres pour différents âges, de la petite enfance jusqu’aux adultes avec comme objectif de développer surtout une bibliothèque africaine », a énuméré le promoteur du projet, parmi tant d’autres actions. Le projet Boul-Yam Caravane a été réalisé grâce à l’appui technique et financier par l’ambassade du Luxembourg.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

