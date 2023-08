Extradition François Compaoré, personnes capturées par les forces françaises dans les opérations de lutte contre le terrorisme au cœur d’une audience à Ouaga

publicite

Le premier conseiller de l’ambassade de France au Burkina Faso, Philippe Duporge, chargé d’affaire a.i, a été reçu en audience le vendredi 25 août 2023 à Ouagadougou par le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les institutions, Garde des sceaux, Me Edasso Rodrigue Bayala.

Le diplomate français a dit être venu se présenter au Garde des sceaux et lui adresser ses félicitations pour sa nomination à la tête du département de la justice.

Cette audience a servi de cadre aux deux parties pour évoquer des dossiers communs. Il s’est agi, entre autres, des dossiers d’entraide judiciaire, d’extradition comme celui de François Compaoré. La situation des personnes capturées par les forces françaises dans les opérations de lutte contre le terrorisme a aussi été évoquée tout comme le dossier de l’attaque de l’ambassade de France en 2018.

Me Edasso Rodrigue Bayala a donné la situation de chacun des dossiers. Et en résumé, il faut retenir que ces dossiers sont en cours de traitement. Le Garde des sceaux a rassuré son hôte du jour que les dossiers seront traités avec diligence et retour lui sera fait.

Les deux parties ont marqué leur disponibilité pour la poursuite des échanges. Pour terminer, le chargé d’affaires a indiqué sa volonté de privilégier le dialogue et la coopération.

Source : Ministère de la justice et des droits humains

