Centre d’instruction de la Gendarmerie nationale de Gaoua : La première cuvée des gendarmes auxiliaires prête pour servir la Nation

La première promotion des gendarmes auxiliaires a été officiellement présentée au drapeau, ce vendredi 25 août 2023, au Centre d’Instruction de la Gendarmerie Nationale (CIGN) situé dans le village de Bakonon, dans la commune de Gaoua.

Cette promotion dont le parrain est le Colonel Boukaré ZOUNGRANA, ancien Ministre en charge de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, est forte de 1498 militaires du rang dont une centaine de techniciens dans divers domaines et neuf (09) personnels féminins. Elle a été baptisée promotion « YARI ADAMA OUSSE » symbole de l’hommage rendu à un devancier pour l’excellence de son parcours professionnel et social.

Présidée par le Lieutenant-Colonel Evrard SOMDA, Chef d’Etat-Major de la Gendarmerie Nationale, cette cérémonie a connu la participation des autorités administratives, militaires et paramilitaires, religieuses, coutumières ainsi que les populations de la région du sud-ouest.

Les temps forts de la cérémonie solennel et historique ont été entre autres, la présentation des nouveaux gendarmes auxiliaires au drapeau, les mots du délégué de la promotion, du chargé de l’expédition des affaires courantes du CIGN et du parrain, le baptême de la promotion, la remise des épaulettes et le défilé militaire.

Pendant cinq (05) mois, ces jeunes ont acquis des connaissances essentiellement militaires complétées par des formations professionnelles.

Le CIGN de Gaoua est le creuset de la formation des militaires du rang de la Gendarmerie Nationale et a pour mission de former des hommes et des femmes dévoués à la défense de la Patrie.

Source : Gendarmerie nationale

