Programme BOUL-YAM PDC : Une centaine d’enfants inscrits pour la 7e édition

Dans l’optique d’occuper sainement les vacances des jeunes enfants, l’association Wakat a initié le programme BOUL-YAM PDC. Ce programme depuis sept ans maintenant offre un cadre d’expression artistique à une centaine d’enfants. En marge de la 7e édition, le comité d’organisation a étalé les grandes lignes lors d’un point de presse le vendredi 4 aout 2023.

BOUL-YAM PADC est un programme d’initiation aux pratiques artistiques diverses et aux découvertes culturelles, à l’adresse du jeune public. Avec ce projet l’association WAKAT souhaite contribuer à l’épanouissement éducatif et personnel de chaque enfant.

Il s’agit également de développer leurs valeurs civiques en contribuant ainsi à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Chaque année, depuis 7 ans, durant le mois d’août, plusieurs centaines d’enfants ont ainsi accès à des ateliers artistiques et à des sorties culturelles gratuitement, sans discrimination de genre, d’appartenance ethnique ou de moyen économique.

Pour cette 7e édition, les enfants seront initiés dans différentes pratiques artistiques, notamment la danse, le conte et le théâtre, la musique, l’art plastique et la photographie. Pendant un mois donc, les apprenants vont s’outiller dans leur domaine et vont présenter le fruit de leur apprentissage lors d’une plateforme festive.

Actualité mondiale oblige, le thème de cette 7e édition est « La Terre mon amie ». A écouter Sibiri Ablassé Zongo Zabda, cette thématique sera prise en compte dans les différentes sections de formation. « Cette année, on travaille sur l’environnement.

Chaque atelier va travailler pour aborder cette thématique. Le théâtre va porter sur le réchauffement climatique, les déchets plastiques, la destruction de la terre, comment les caniveaux se bouchent, la propriété, l’hygiène. Au-delà de ça il y a une plateforme festivale, qui est un espace de diffusion qu’on va faire avec des programmations des artistes qui présentent des spectacles jeunes publics », a-t-il argué.

Le projet est budgétisé à hauteur de 17 millions de FCFA. En dépit des difficultés financières qui s’entremêlent, des bénévoles mettent la main à la pâte pour faire de cette édition un franc succès.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

