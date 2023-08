Africa Infrastructure Forum pour discuter des normes et des questions de financement infrastructurel en Afrique

publicite

En partenariat avec le Cabinet BITEL GROUP, le Gouvernement du Burkina Faso a pris l’initiative d’organiser la première édition de « Africa Infrastructure Forum », un événement panafricain sur le financement des infrastructures en Afrique, qui se tiendra du 31 août au 02 septembre 2023 à Ouagadougou.

Reconnaissant le rôle clé et la contribution des infrastructures dans le développement socio-économique du pays, le Gouvernement du Burkina Faso a « donné la priorité à ce secteur, moteur du processus de développement économique et d’intégration régionale ».

Pour ce faire, le Ministère des Infrastructures et du désenclavement a entrepris d’organiser la première édition de « Africa Infrastructure Forum », sur les normes et le financement des infrastructures, un événement panafricain sur le financement des infrastructures en Afrique.

Ce forum se déroulera à Ouagadougou du 31 août au 02 septembre 2023 au Centre international de conférences de Ouaga 2000 sur le thème « Investir dans les infrastructures africaines pour impacter la zone de libre-échange continental ».

L’objectif du Africa Infrastructure Forum est de « réunir l’ensemble des parties prenantes au financement des infrastructures en Afrique pour échanger autour des problématiques liées au secteur, de nouer des partenariats et formuler des solutions aux difficultés rencontrées », a informé Adama Luc Sorgho, Ministre des Infrastructures et du désenclavement.

Au programme, la cérémonie d’ouverture ; des conférences débats ; des panels ; des stands d’exposition ; des rencontres d’Affaires B2B ; et une soirée Gala de clôture distinctions selon le ministre Sorgho. Trois jours (03) durant donc, les questions liées à la Gouvernance des infrastructures ; le financement des infrastructures ; des meilleures pratiques des partenariats publics privés dans le secteur des infrastructures ; du renforcement des capacités des acteurs des infrastructures, seront entre autres débattues.

Ce Forum réunira environ mille (1000) invités, les parties prenantes regroupent les différentes catégories d’acteurs dont des représentants des Gouvernements des pays africains, les structures de financement multilatérales, les agences de coopération, les organisations régionales et internationales et les organisations faitières des acteurs des infrastructures. Cette initiative qui a déjà reçu l’adhésion et la participation du Mali et du Maroc vise ainsi l’intégration des infrastructures africaines (transfrontalières et régionales).

De façon spécifique, il s’agira de faire l’état des lieux des projets d’infrastructures, de leurs besoins de financements et de nouer des partenariats pour leur mobilisation. L’occasion est donnée pour repenser la politique infrastructurelle, car la plupart des constructions sont des normes européennes et ne sont pas adaptées à l’Afrique subsaharienne selon les dires de Adama Sorgho.

Akim KY

Burkina 24

