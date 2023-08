Komsilga : Des jeunes appellent à la cohésion sociale et mobilisent un fonds pour l’effort de paix

publicite

Plusieurs jeunes sont sortis ce lundi 28 août 2023 à Komsilga pour parler de la solidarité, de la paix et de la cohésion sociale afin de préserver l’image de leur commune qui est citée ces derniers temps dans plusieurs dossiers notamment l’affaire dite Issouf Nikiéma et celle de la fameuse guérisseuse Adja.

Des jeunes de Komsilga veulent désormais parler un langage de solidarité, de paix et de cohésion pour non seulement préserver l’image de leur commune mais œuvrer pour le développement de celle-ci.

«Parce que l’actualité aujourd’hui est faite de telle sorte que le nom de Komsilga ressorte plusieurs fois. Il y a des fils et des filles de Komsilga dont leurs noms également ressortent à plusieurs reprises. Et nous souhaitons discuter entre fils et filles de la commune pour que nous ne soyons pas la cause qui va peut-être faire de telle sorte qu’il y ait certains événements dans ce pays», a confié Sékou Modeste Sia, coordonnateur des organisations de la société civile de Komsilga.

Pour Sia Modeste, il n’y a pas de complicité au sein de la jeunesse de leur commune au su de tout ce qui se passe mais lui fait plutôt allusion à des « personnes mal intentionnées» qui veulent ternir l’image de certaines personnes de la commune.

«Nous ne savons pas qui sont ces personnes-là, nous voudrions les interpeller si elles sont de la commune de Komsilga comme certains audios le prétendent sur les réseaux sociaux, on espère que c’est faux, si toutefois tous ceux qui sont en train de faire cela sont de la commune de Komsilga qu’ils acceptent au moins ne pas s’allier pour faire quelque chose de mal», a-t-il lancé.

Et d’ajouter : «le message principal c’est qu’il y ait une solidarité entre les filles et fils de Komsilga pour que nous puissions toujours nous mettre ensemble pour le développement de notre commune. Parce que cette jeunesse est unie, il ne faut pas que des gens viennent désunir cette jeunesse là».

Rebondissant sur le dossier Issouf Nikiéma, qui constitue l’objectif de cette rencontre, Modeste Sia a laissé entendre que l’ancien maire n’a jamais fait quelque chose de mal pour nuire à sa commune et à son pays. «Si des gens devraient aller dire quelque chose aux autorités c’est dire ce que le Mr (Issouf Nikiéma) est en train de faire de bien dans la commune, ce que le Mr est en train de faire pour soutenir la transition.

Moi, je crois que si ces gens allaient rapporter ce qui est vrai, ceux de la transition allaient prendre notre honorable (Issouf Nikiéma) et faire de lui, leur ami. Parce que c’est quelqu’un aujourd’hui qui soutient la transition à 200% si on peut le dire ainsi. Il a été le premier dans la commune à faire un don pour l’effort de paix», a-t-il ajouté.

Sur l’affaire de la guérisseuse Adja, Modèle Sia a affirmé que c’est quelqu’un qui travaille pour le rayonnement de la commune de Komsilga. «Ce que nous pouvons dire est que Dieu l’assiste dans les épreuves qu’elle traverse actuellement et qu’elle soit là pour servir la commune parce qu’elle fait honneur à la commune de Komsilga», a-t-il soutenu.

Armel Nana, président du conseil consultatif des jeunes pour le développement de la commune de Komsilga a souligné que vaut mieux prévenir que guérir. Et selon lui, la jeunesse est au cœur de ce qui se passe dans leur commune. D’où l’importance du dialogue entre jeunes.

«On s’est dit que si jamais ça dégénérait c’est nous la jeunesse qui allons nous diviser voilà pourquoi nous sommes réunis ce matin (lundi 28 août 2023) pour se parler entre frères et sœurs de la commune de Komsilga », a-t-il expliqué.

L’autre fait important qui a marqué cette rencontre c’est la mobilisation des fonds pour l’effort de paix. Et pour cela, plus de 600 000 F CFA ont été mobilisés à effet.

