Violences basées sur le genre : Les Officiers et les Agents de Police judiciaire du Centre-Nord sensibilisés

La Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS) du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité (MATDS), organise du 29 août au 1er septembre 2023, à Kaya, un atelier de sensibilisation aux Violences basées sur le genre (VBG) au profit des Officiers de Police judiciaire (OPJ) et des Agents de Police judiciaire (APJ) de la région du Centre-Nord.

Cet atelier a pour objectifs spécifiques de clarifier aux participants, la notion du genre, des violences basées sur le genre, de Droits humains. Cette rencontre de Kaya qui se veut également un cadre d’échanges et de partages d’expériences permettra aux participants de mieux s’approprier la question des VBG dans sa globalité ainsi que son cadre juridique institutionnel au niveau international, national et régional.

Selon l’animatrice de l’atelier, Zalissa BAYALA, de la Direction Générale de la Promotion de la Femme et du Genre du Ministère en charge du Genre, les Violences basées sur le genre sont aujourd’hui exacerbées avec la situation sécuritaire que connait le Burkina Faso.

Le présent atelier s’inscrit dans le cadre du Projet de renforcement de capacités des services de sécurité des zones fragiles du Burkina Faso. Selon Dialinli OUALI, représentant le Directeur Général des Etudes et des Statistiques Sectorielles du MATDS, cette activité fait partie d’une série de quatre ateliers inscrits dans le cadre du dudit Projet.

DCRP/MATDS

