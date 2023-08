Communiqué : SANK BUSINESS, CE QU’IL FAUT SAVOIR…

publicite

1- En Décembre 2022 Monsieur Boureima Namena paie 80% des actions de Sank avec le fondateur Jules Kader Khabore

2- Acte de cession signé par devant notaire et enregistré avec des conditions claires. Une première partie de la somme a été versée au cédant Jules Kader Khabore et le reste devant servir à éponger des dettes de la société auprès d’institutions financières et autres. Une autre partie de la somme sera engagée pour des formalités nécessaires à la mise en service normal de Sank

3- Pour des questions d’incompréhension suite à l’interprétation des clauses de l’acte de cession signé par devant notaire et sans une réelle volonté d’un règlement à l’amiable, Jules Kader Khabore et son conseil saisissent à la surprise générale la justice aux fins d’annulation de la vente avec des motifs divers non fondés

4- La Justice à l’image des documents présentés par les deux parties, rejette leur demande, les déboute aux dépens et confirme bien fondé l’acte de cession. Elle ordonne de ce fait les actionnaires a continuer la collaboration sur la base des clauses de l’acte de cession et la régularisation des documents statutaires de la société

5- L’Actionnaire majoritaire Monsieur Namena engage donc les formalités de régularisation de la société et sa mise en service en injectant de l’argent pour la rendre plus compétitive. D’où la renaissance de Sank avec plus de visibilité et d’engagement. La décision de justice donne quitus au nouvel actionnaire de convoquer une assemblée générale le 08 Septembre 2023 portant modification des statuts et entériner la cession des actions matérialisée par devant notaire.

6- Parallèlement, l’actionnaire majoritaire tente toujours une médiation à l’amiable avec son associé et Frère Jules Kader Khabore résidant aux USA afin qu’ensemble une solution soit trouvée pour le rayonnement de Sank

7- Dans l’attente de la date du 08 Septembre 2023 prévue pour l’assemblée générale de Sank Business autorisée par une décision de justice du Burkina Faso et notifiée au conseil de Jules Kader Khabore, des piques sont lancées dans les réseaux sociaux par le cédant Jules Kader Khabore et une vidéo a finalement été faite et publiée ce lundi 28/08/2023 par Monsieur Jules pour dénoncer le partenariat et semé la confusion et le doute dans l’esprit des consommateurs

8- En tout état de cause et à l’issue de l’assemblée générale prévue de tenir légalement le 08 septembre 2023, l’actionnaire majoritaire Monsieur Namena reste disponible pour toute médiation et conciliation avec son associé Jules Kader Khabore pour la suite de l’exploitation de leur société Sank dans le respect des engagements pris de part et d’autres

Pour l’instant, l’accent est mis sur le repositionnement de Sank dans le marché des transferts d’argent de plus en plus concurrentiels au Burkina Faso et dans la sous région avec la même volonté affichée dès les premiers contacts avec Monsieur Khabore Jules Kader.

