34e Tour du Faso : Le comité national d’organisation installé

Le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi a procédé à l’installation du comité national d’organisation (CNO) de la 34e édition du Tour cycliste international du Faso ce 29 août 2023 à Ouagadougou.



Le 28 avril 2023, le conseil des ministres au titre du ministère des sports, de la jeunesse et de l’emploi, a autorisé l’organisation de la 34e édition du Tour cycliste du Faso. Pour une organisation réussie de cette édition prévue du 26 octobre au 5 novembre 2023, un comité national d’organisation a été installé ce jour 29 août 2023.

Composé de cellules et de plusieurs commissions, le comité national d’organisation est chargé d’exécuter les tâches liées à l’organisation du tour du Faso. Ignace Amédée Béréwoudougou, président de la Fédération burkinabè de cyclisme (FBC), est à la tête du Comité national d’organisation de cette 34e édition du Tour du Faso.

Le Tour précédent de la compétition cycliste internationale qu’est le tour du Faso n’a pu se tenir à cause de la situation sécuritaire. Le gouvernement de Transition a acté la tenue de la 34e édition « au vu de l’amélioration et l’engagement des forces combattantes » du Burkina Faso selon, Boubakar Sawadogo, ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi en l’entame de son propos.

Des innovations ont été apportées pour une édition réussie. Il s’agit de la relecture du décret de 2015 /857/ du 14 juillet 2015 portant création organisation et fonctionnement du Tour cycliste international, en cours, pour combler le vide juridique lié à la spécificité du tour du Faso, à entendre Boubakar Sawadogo.

En plus ajoute-t-il, « pour une meilleure organisation, un guide d’organisation du tour du Faso a été élaboré dans le souci de bien terminer le tour et surtout sans dette ». Le ministre a invité le comité installé à accorder une importance particulière à la sécurité du peloton et à la caravane du tour du Faso.

Il rassure les équipes étrangères et les partenaires de l’engagement du Burkina Faso à garantir des conditions optimales de participation à l’édition. Quant à l’équipe du Burkina Faso, tout est mis en œuvre pour ne pas faire que de la figuration, dit-il.

Pour finir, le ministre a donc instruit le Comité national d’organisation à un suivi et à la mise en œuvre de cette boussole (le guide, ndlr) tout en insistant sur la gestion efficiente des ressources dédiées à l’organisation de la 34e édition du tour cycliste international du Faso. « Nous partons avec le budget convenu et nous devons arriver avec le budget convenu », a-t-il laissé entendre.

Lazare Zabré, représentant du président du CNO de la 34e Tour du Faso, invité les acteurs à s’engager afin de relever le défis. « Nous espérons que cette année, nous allons avoir de très grandes équipes qui vont relever le niveau du tour 2023 », a-t-il terminé.

Akim KY

Burkina 24

