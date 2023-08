1re édition du « Tournoi Orange Football » : Man Textile de Ouagadougou est le vainqueur !

publicite

La première édition du tournoi Maracaña dénommé « Tournoi Orange Football » a connu son apothéose, ce dimanche 27 août 2023 dans l’arrondissement 10 de Ouagadougou. Sur les 24 équipes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et de Koudougou qui se sont affrontées depuis près d’un mois, c’est Man Textile de Ouagadougou et Dragon FC de Bobo-Dioulasso qui sont parvenues en finale de cette édition. Une finale qui a été remportée par Man Textile de Ouagadougou aux tirs aux buts (2-1) avec à la clé une enveloppe d’un million de Francs CFA et un trophée.

Reporté pour cause de pluie, c’est finalement ce dimanche 27 août 2023, que le grand tournoi de la compagnie de téléphonie Orange Burkina Faso a refermé ses portes. Etaient présentes plusieurs personnalités dont le Naaba de Wayalghin, le Naaba de Koulouba, le Président de la Fédération de Football, le directeur Général de Orange Burkina Faso et plusieurs autres personnalités du monde du show biz.

A l’arrivée, c’est Man Textile de Ouagadougou et Dragon FC de Bobo-Dioulasso qui ont marqué l’apothéose de cette édition. Une finale qui a été très riche en duel, en engagement avec beaucoup de détermination de part et d’autre.

En effet, dès l’entame de ces deux fois 20 minutes les deux équipes ne se sont pas fait prier pour emballer le match. Les frappes et les contacts qui ont commencé à s’enchainer prouvent une fois de plus que la détermination est au rendez-vous.

Il a fallu donc en venir aux tirs buts, pour les départager. Séance que Man Textile de Ouagadougou a remportée sur le score de 2 buts à 1. Une victoire que le capitaine de l’équipe vainqueur, Sayouba KABORE, a entièrement dédiée aux séances de préparation de l’équipe depuis l’annonce de ce tournoi.

Pour le Directeur Général de Orange Burkina Faso Mamadou Coulibaly, l’objectif de ce tournoi a été de créer un cadre pour occuper les jeunes dans ces périodes de vacances. A cet objectif se greffe celui de la création d’une aubaine mise en lumière de jeunes talents pour le football burkinabè toujours selon ses dires.

« C’est la période des vacances nous avons pensé mettre en place une plateforme pour occuper les jeunes. Comme vous le savez, le football est le sport roi. C’était un plaisir de voir nos jeunes frères s’activer autour du football et pourquoi pas, pouvoir détecter des jeunes talents pour notre équipe nationale. Ça commence par-là, par les petits tournois de quartier. Ce tournoi a été très bien accueilli dans ces 3 trois localités », a fait savoir le DG de Orange Burkina Faso, avant d’évoquer les probabilités d’élargir la liste à des villes dans les prochaines éditions.

Pour une première édition, le président de la fédération burkinabè de football, Lazare Banssé a indiqué être venu encourager le football de proximité au Burkina Faso, « gage de détection de nouveaux talents ».

C’est le quartier Wayalghin de Ouagadougou qui a accueilli cette apothéose. Au Naaba de la localité de saluer le choix porté sur le quartier et d’inviter à des actions allant dans le sens de promotion du football burkinabè.

Pour cette édition, l’équipe vainqueur est répartie avec une enveloppe de 1 million de Francs CFA, en plus du trophée. La deuxième équipe avec 500 000 Francs CFA. La troisième équipe (Pro FC de Koudougou) est répartie avec la somme de 300 000F CFA. Des prix spéciaux ont été décernés au meilleur entraîneur, Ka Léon de Man Textile, au meilleur buteur, Aboubacar Traoré de Dragon FC avec 7 buts, au meilleur défenseur, Boukary Tamboura de Pro FC de Koudougou, ainsi qu’au meilleur gardien, Nikiéma Bilal de Man Textile.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

