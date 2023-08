Coopération bilatérale : Ouagadougou et Téhéran dans la dynamique du renforcement des liens

(Ouagadougou, mardi le 29 août 2023). La ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur a échangé le 29 août 2023 avec l’Ambassadeur de la République d’Iran, S.E. Monsieur Mojtaba FAGHIHI qui a exprimé la satisfaction de son pays quant au rapprochement avec le Burkina Faso.

Le diplomate iranien a souligné que la République islamique d’Iran est solidaire du peuple burkinabè et soutient sa ferme détermination à lutter pour sa sécurité et son autodétermination. Il a assuré que le Gouvernement de Transition peut toujours compter sur l’appui de son pays en termes de formation et d’équipements militaires.

La cheffe de la diplomatie burkinabè a, elle aussi, salué la dynamique du raffermissement des relations avec la République islamique d’Iran. S.E. Madame Olivia ROUAMBA a par ailleurs témoigné de la reconnaissance à la République islamique d’Iran pour l’ensemble des gestes de soutien à l’endroit du Burkina Faso.

L’Ambassadeur FAGHIHI a transmis à la ministre ROUAMBA une invitation de son homologue iranien pour une visite officielle à Téhéran. Une invitation que la cheffe de la diplomatie burkinabè a accueillie favorablement. Cette visite officielle devrait permettre aux deux parties d’harmoniser les vues pour la tenue prochaine à Ouagadougou de la première session de la Grande Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République islamique d’Iran.

Source : 𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐌𝐀𝐄𝐂𝐑-𝐁𝐄

