publicite

0 Partages Partager Twitter

L’Agence de Financement et de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (AFP-PME) a procédé à un reboisement ce mardi 29 août 2023 sur son site devant abriter son futur siège dans la zone industrielle de Kossodo. C’est une centaine de plants qui a été mis en terre ce jour.

La suite après cette publicité

Sur le site devant abriter le futur siège de l’Agence de Financement et de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (AFP-PME), le personnel a mis en terre une centaine de plants. A la suite d’une démonstration de la mise en terre des plants par un agent des eaux et forêts, place maintenant à la plantation.

Une centaine de plants ont été mis en terre à savoir des espèces ombragées et fruitières. Il s’agit, entre autres, de 20 Khaya, 25 Colatiers, 25 Peltophorum, 10 manguiers, 10 goyaviers et 10 citronniers.

Issa Traoré, directeur général de l’AFP/PME, a rappelé que le site va abriter l’un des plus grands incubateurs de l’Afrique et l’objectif est de contribuer au reverdissement de la nature.

« Cet incubateur va concerner l’agroalimentaire. Qui parle d’agroalimentaire parle de transformation de produits locaux et voir le développement durable. Nous sommes une institution de financement et d’accompagnement non financier ; ça veut dire qu’en réalité nous avons une responsabilité sociétale. Durant ce mois de l’arbre, nous devons apporter notre contribution au reverdissement du Burkina Faso », a-t-il indiqué.

Egalement, il a fait savoir qu’il existe une parallèle entre entrepreneuriat et les plantes. « Nous accompagnons l’entrepreneuriat. Il y a une parallèle entre le cycle de vie d’une plante et le cycle de vie d’une entreprise. Pour pouvoir développer un plant, il faut d’abord définir la plante qui est en adéquation au système que l’on veut planter pour que la plante puisse s’épanouir et se développer.

Il faut être patient pour que la plante produise des fruits et récolter ses fruits avec les risques que ça ne marche pas. C’est la même dynamique pour l’esprit d’entreprise. Il faut d’abord engager des ressources dans l’espérance d’un rendement incertain d’où la notion de risque. Planter un arbre c’est un acte entrepreneurial », a relevé Issa Traoré.

Concernant la réussite de ce reboisement, il a souligné que le site est clôturé donc les plantes sont à l’abri des ravageurs. « Nous prendrions toutes les dispositions afin que ces plantes puissent réussir », a-t-il lancé.

Inoussa Kirakoya, délégué du personnel de l’AFP/PME, a salué la mobilisation de l’ensemble des travailleurs pour cette opération. Il a précisé que des solutions seront prises pour la survie des plantes.

En rappel, l’AFP-PME a pour mission principale de contribuer au développement du secteur privé par le soutien à la promotion d’une dynamique entrepreneuriale et à l’émergence d’un tissu de Petites et Moyennes Entreprises (PME) burkinabè viables et compétitives. De 2012 à 2022, c’est plus de 13 milliards FCFA de crédits octroyés, avec plus de 1275 projets financés et 14 131 PME formés.

publicite