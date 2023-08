Camp vacances Coran CERFI 2023 : 119 enfants formés en lecture et mémorisation du Saint-Coran

Le Cercle d’études, de recherche et de formation islamique (CERFI) avec l’appui de l’Institut musulman d’enseignement et d’éducation (IM2E) a initié un camp de vacances Coran au profit des enfants du 31 juillet au 30 août 2023 à Ouagadougou.

Pendant un mois, 119 enfants, soit 59 garçons et 60 filles venus de plusieurs villes du Burkina Faso, ont participé au camp vacances Coran organisé par le Cercle d’études, de recherche et de formation islamique (CERFI).

Cette 9e édition s’est tenue du 31 juillet au 30 août 2023 à Ouagadougou. Des cours sur la lecture du Coran, la mémorisation, la pratique et la morale islamique ont été enseignées aux campeurs.

La cérémonie de clôture a été ponctuée par la remise des prix aux meilleurs campeurs qui se sont illustrés pendant les compétitions au terme des 4 semaines de formation. Les trois meilleurs de chaque discipline à savoir la lecture et la mémorisation du Coran sont répartis avec un exemplaire du Livre Saint, un tapis de prière, des friandises et des œuvres islamiques.

Djamila Sawadogo, première dans la catégorie lecture du Coran et mémorisation, a traduit sa reconnaissance aux organisateurs. Elle a fait savoir qu’elle a appris beaucoup. « Durant ces 30 jours, on a appris beaucoup de choses qu’on se savait pas. On a appris des sourates, des invocations », a-t-elle souligné.

Le président du comité d’organisation de cette 9e édition du camp vacances Coran, Rasmané Mandé, tout en saluant la participation effective des enfants, a rappelé aux parents leur devoir de poursuivre la formation des campeurs à la maison.

« Ces jeunes plantes, qui pousseront dans vos maisons pour donner de bons fruits, doivent être arrosées en permanence. On a fait notre part et la grande responsabilité vous revienne de poursuivre le travail que nous avons fait ici », a-t-il souligné.

En rappel, la 8e édition du Camp vacances Coran CERFI s’est tenue du 1er au 31 août 2022 avec 121 campeurs.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

