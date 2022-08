Edition 2022 Camp vacances Coran : 121 campeurs ont appris à lire et mémoriser le Coran

Du 1er au 31 août 2022, à l’initiative du Cercle d’études, de recherches et de formation islamiques (CERFI), il s’est tenu la 8e édition du Camp vacances Coran. Ce mercredi 31 août 2022, à l’occasion d’une cérémonie officielle, les initiateurs ont refermé les portes dudit camp et ont donné rendez-vous en 2023.

Quatre semaines durant, 121 campeurs dont 76 garçons et 45 filles, venus de plusieurs villes du Burkina Faso, répartis en familles spirituelles, ont principalement appris à lire et mémoriser le Coran, ont appris les règles de lecture (le tadjwid) et les pratiques culturelles et la morale islamique.

« Ce camp vacances Coran a été une occasion pour les enfants de s’épanouir dans le cadre du licite et du permis et ce, via des activités récréatives telles la pratique du sport et de loisirs, une sortie à la ferme animalière de Koubri, des projections de vidéos sur l’histoire des hommes et des femmes dans le Coran, la journée culturelle du campeur », a indiqué Rasmané Mandé, le Directeur du comité d’organisation de ce 8e Camp vacances Coran.

El Hadj Hamidou Yaméogo, président du Cercle d’études, de recherches et de formation islamiques (CERFI) a tenu à féliciter les campeurs pour leur discipline et le respect dont ils ont fait montre durant leur formation. « Ils ont pu vivre avec le Coran et l’ont mis en pratique comme nous le voulions à travers le thème de la présente édition : ‘’l’éducation par le Coran : la solution d’éternité’’ », a de même soutenu El Hadj Hamidou Yaméogo.

Ichâm Palenfo, porte-parole des campeurs, a fait savoir la gratitude de ses amis aux différentes entités qui se sont mobilisées pour la tenue de ce camp vacances. Les meilleurs apprenants ont été récompensés. Tous ont reçu des attestations de participation.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

