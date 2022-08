Handi-sport : La fédération tient le pari du championnat 2022

Le championnat national des sports pour personnes handicapées s’est tenu le dimanche 28 août 2022 sur le terrain de l’Institut des Sciences des Sports et du Développement Humain (ISSDH). Les personnes vivant avec un handicap ont rivalisé dans des épreuves comme le para-cyclisme, le torball et le handi-basketball.

Ambiance festive, amicale mais aussi compétitive sur l’un des plateaux de l’Institut national des sports des sciences et du développement humain (ISSDH) à Ouagadougou ce dimanche 28 août 2022. Après une journée de compétitions, les personnes vivant avec un handicap se mesurent à la compétition du handi-basket.

En quatre quart-temps, dans ces fauteuils roulants, ils ont montré que le handicap n’est pas un frein à la pratique sportive. En finale de cette compétition de hand-basket, l’équipe de ABUSHI affronte celle de Kasibana venue de Bobo Dioulasso.

Le meilleur a gagné

Au terme du match, c’est l’équipe de l’ADESIF qui s’impose par 19 contre 15. « Nous n’avions pas l’habitude de jouer avec cet adversaire. C’était donc compliqué. On a mis en place un système qui a marché. Je ne peux pas dévoiler le système parce que si je le dis, ils vont comprendre et prendre leur revanche l’année prochaine », explique Jacques Ouédraogo, le capitaine de l’ADESIF.

Kasibana a perdu son titre remporté l’année dernière. Son capitaine Sibiri Bernard Sanou accuse l’arbitrage. « Il y avait trop d’erreurs d’arbitrages. Il y a beaucoup de fautes qui n’étaient pas sifflés. L’arbitre ne sifflait pas. C’est ce qui a démotivé nos joueurs et ils ont su profiter », affirme-t-il. Néanmoins, il reconnait que son adversaire était à la hauteur.

En plus du handi-basket, ces personnes handicapées ont aussi rivalisé au torball et au para-cyclisme. Dans cette dernière catégorie, le premier prix est revenu à Roger Garango de Tenkodogo. Il devance Ferdinand Compaoré de Ouagadougou et Hubert Combasséré de Koudougou.

Le manque de moyen

La Fédération burkinabè des sports pour personnes handicapées (FBSPH) affirme avoir atteint son objectif. « Cela permet aux personnes handicapées de montrer leur talent », souligne Guy Yaméogo. Toutefois, il lance un appel car sa fédération manque de moyens pour l’achat des équipements. D’ailleurs, une équipe représentera le Burkina Faso du 11 au 15 septembre 2022 à Marrakech pour une compétition international.

Vincent Bado directeur du sport de haut niveau du ministère en charge des sports a conseillé aux différentes fédérations de trouver d’autres moyens pour réaliser leurs activités.

Le directeur technique national la FBSPH Séraphin Farma a jugé le niveau technique satisfaisant par rapport à l’année écoulée malgré la pluie.

