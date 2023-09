Burkina Faso : Le gouvernement rend hommage aux victimes du terrorisme

publicite

Le gouvernement du Burkina Faso a rendu hommage aux victimes du terrorisme ce vendredi 1er septembre 2023, à l’occasion de la journée internationale du souvenir en hommage aux victimes, célébrée en différé. Bassolma Bazié, ministre d’État, ministre en charge de la fonction publique, a représenté le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l’État à cette cérémonie.

Depuis 2017, le monde entier commémore chaque 21 août, la journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme. Plus deux éditions maintenant, cette journée est célébrée en différé au Burkina Faso, chaque 1er septembre. Il faut noter que les nations unies ont institué cette journée pour honorer et soutenir les victimes et les survivants du terrorisme ainsi qu’à promouvoir et à protéger le plein exercice de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales.

Au plan national, cette journée a été commémorée sous le thème, «Soutenir les victimes du terrorisme pour renforcer la résilience des communautés et consolider les actions de reconquête de l’intégralité du territoire».

Anastasie Naré, représentante des familles des victimes a salué la démarche du Chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré qui a rendu visite dernièrement à certaines familles des victimes. «Au nom de toutes les veuves des FDS tombées, nous demandons à son excellence, le président de la transition une concrétisation de la mise en application des décrets en ce qui concerne la pupille de la nation, les héros de la nation et les martyrs de la nation pour une meilleure prise en charge des victimes», a-t-elle plaidé.

Le représentant adjoint du PNUD au Burkina Faso, Alfredo Texera a félicité le gouvernement du Burkina Faso pour les efforts consentis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le soutien accordé aux familles des victimes.

Par ailleurs, il a confié que les nations unies y compris le PNUD ont un rôle important à jouer pour aider les gouvernements à mettre en œuvre la stratégie anti-terroriste mondiale en soutenant les victimes et en renforçant les capacités, en créant et en soutenant les réseaux d’organisations de la société civile en particulier les associations des victimes.

Le ministre en charge des droits humains, Rodrigues Bayala tout en rendant hommage aux victimes du terrorisme au Burkina Faso, a rassuré les familles de celles-ci de «la solidarité et la disponibilité» du gouvernement à œuvrer constamment à l’amélioration de leurs conditions de vie.

«En retour, je vous engage à une mobilisation constante et soutenue autour des actions de lutte contre le terrorisme et de reconquête de l’intégrité du Faso, condition sine qua nonne à la satisfaction de nos légitimes aspirations», a-t-il avancé.

Selon Rodrigues Bayala, tous les Burkinabè ont un devoir commun porté par la devise du pays. «C’est de tenir la promesse républicaine d’unité, de progrès et de justice. Face aux assauts de l’ennemi, nous devons nous convaincre plus que jamais qu’aucune psychose et aucune terreur ne peut ébranler l’intégrité, l’unité et la solidarité qui ont forgé et continuent de fonder la dignité et la force du peuple burkinabè», a-t-il déclaré en saluant les diverses contributions apportées jusqu’ici pour l’alimentation du fonds de soutien patriotique depuis le lancement de l’initiative.

