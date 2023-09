Prix POESAM de Orange 2023 : Les trois candidats nationaux du Burkina Faso sont connus

publicite

C’en est fini pour la 6ème édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient au Burkina Faso (POESAM). Porté par la compagnie de téléphonie mobile Orange Burkina Faso, à travers son service Orange Digital Center, ce prix récompense les projets technologiques à impact positif permettant l’amélioration des conditions de vie des populations dans des domaines essentiels tels que l’éducation, la santé, l’agriculture, le paiement mobile ou encore le développement durable. Pour cette édition, les 3 candidats nationaux qui iront compétir à l’extérieur sont connus, ce vendredi 1er septembre 2023.

Le Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient au Burkina Faso (POESAM) est une initiative qui est à sa 13ème édition à l’international et à sa 6ème édition au Burkina Faso. Pour ce 6e cap qui a refermé ses portes ce vendredi 1er septembre 2023, trois candidats nationaux ont été désignés pour aller défendre les couleurs nationales à l’extérieur.

Des candidats qui ont été choisis sur la base de critères sociaux et technologiques. Il s’est agi selon la présidente du jury Bintou Diallo du critère de l’utilité sociale, le modèle économique, le réalisme, l’authenticité et l’aptitude des candidats présentateurs. C’est à la base de ces critères que Christian Toé avec son projet « Lafi Concept » a remporté le premier prix national, toujours des dires de la présidente du jury.

Un projet qui est dans la production de solutions technologiques pour suivre les équipements dédiés à la vaccination et les produits sensibles, selon le champion national. « C’est un petit module qui permet de récupérer la température, l’humidité et l’exposition que ce soit à l’intérieur des portes vaccin ou des équipements que vous suivez.

Donc l’application mobile permet de récupérer les informations et prédire l’évolution de la température de l’équipement que vous voulez suivre. Son projet est parti du constat qu’il y a de nombreux enfants qui sont vaccinés mais qui meurent de maladies à prévention vaccinale. Cela prouve qu’il y a un problème », a expliqué le premier candidat national.

Pour cette édition, un prix spécial féminin récompensant des femmes proposant des solutions technologiques a encore été de la partie. Trois candidates ont été récompensées dans cette catégorie. Aïda Zeba, toujours sur la base des critères cités plus haut a remporté le premier prix avec sa solution de sensibilisation sur le cancer du sein, dénommé « Puki ».

Puki pour elle, est une solution qui s’adresse principalement aux femmes de 14 à 40 ans avec pour objectif principal de les sensibiliser sur les habitudes de vie qui peuvent les exposer à cette maladie. « Elle intègre une description succincte de l’autopalpation mammaires en Moore, Fulfulde, en Dioula et en Français. L’application n’est pas encore sur les App store mais le site web est déjà opérationnel et il suffit juste de scanner et de cliquer sur le lien. Je compte mener plusieurs campagnes de sensibilisation sur le terrain pour la suite », a-t-elle réaffirmé.

A écouter Nafila Dabiré, responsable de Orange Fab à Orange Digital Center, en cette année 107 candidats ont participé aux Castings, 16 ont été retenus pour le Bootcamp et aujourd’hui 10 candidats ont participé à cette finale.

Pour elle, le prix POESAM est une initiative du groupe Orange avec pour objectif d’accompagner les entrepreneurs qui souhaitent apporter des solutions innovantes et technologiques aux défis de notre société, aux défis de notre environnement… « La particularité de cette année est que, de nombreux projets ont été axés sur les domaines de la santé, de l’éducation et de l’environnement», a-t-elle conclu.

En termes de prix, le premier lauréat national a reçu un chèque de 2 millions de Francs CFA, le prix féminin a remporté 700 000F CFA. Orange Digital Center s’est engagé à accompagner ces initiatives pendant un an.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

