Projet « Terres d’opportunités au Sahel » : Restauration de 1071 ha de terres agricoles au profit de 653 ménages dans le Centre-sud et le Centre-est

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Terres d’opportunités au Sahel ou LOGMe » au Burkina Faso, il a été initié une caravane de presse dans le but de constater de visu les réalisations faites dans les zones d’intervention dudit projet, notamment dans les régions du Centre-sud et du Centre-est. Ce vendredi 1er septembre 2023, la commune de Bittou a accueilli ladite caravane et a permis de la boucler après son démarrage en avril 2023.

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en partenariat avec l’Action des journalistes sur l’eau et l’assainissement et l’environnement a entrepris une caravane de presse afin de contribuer à la diffusion des acquis du projet « Terres d’opportunités au Sahel ou LOGMe » au Burkina Faso dans les régions du Centre-sud et du Centre-est, zones d’intervention dudit projet.

« Le projet, initialement prévu, a été remodelé en 4 étapes. Une 1re étape, a consisté à la collecte d’informations par l’équipe technique du projet. Une 2e étape a permis de pouvoir visiter certaines installations, notamment dans la commune de Zabré, de Ziou, de Tiébélé où nous avons interviewé les bénéficiaires.

Une 3e étape, où nous avons interviewé des bénéficiaires à Tiébélé, Gogo et Gon-Boussougou et Zoaga où nous avons pu de visu, constater des réalisations de sites de production de plantes médicinales, des bosquets familiaux, des unités de transformations de beurre de karité fonctionnant uniquement à partir de l’énergie solaire… », a résumé Boyla Bassourou, chargé de projet à l’UICN, et chargé du projet « LOGMe ».

L’étape 4, devant se tenir dans la commune de Bittou, a été délocalisée à Ouagadougou du fait de la situation sécuritaire. Censée boucler la boucle de la caravane de presse débutée en avril 2023, elle a réuni les acteurs bénéficiaires de la commune (5 sociétés coopératives), le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune et un agent ainsi que des représentants des services d’appui-conseil (environnement, agriculture) et les partenaires de mises en œuvre du projet dont l’Institut de l’environnement et des recherches agricoles (INERA).

Les réalisations de l’ensemble du projet, de la présentation de Boyla Bassourou, au 31 juillet 2023, fait état, entre autres, de « la restauration de 1071 ha de terres agricoles au profit de 653 ménages dans les 2 régions d’interventions ; 17 560 Kg de semences agricoles améliorées au profit de 5 224 femmes et jeunes ; renforcement de la santé de 6 614 ha des terres des écosystèmes forestiers et d’eau douce par la fourniture de 36 539 plants et 321 Kg de semences forestières/fourragères entre 2021 et 2023 ; renforcement des capacités productives et organisationnelles de plus de 50 associations et sociétés coopératives des femmes et jeunes des chaines de valeur du soja, du karité, du miel, fourrage… ».

Après plus de 2 ans environ d’exécution du projet, la satisfaction est « totale » du côté du chef de projet, qui a estimé à plus de 75% le taux de réalisation physique des réalisations ; aussi pour ce que leurs ambitions en termes de restauration de terres sont en passe d’être atteintes.

Même sentiment chez Jacques Somda, chef de programme de l’UICN-Burkina. « Quand on regarde les chiffres du suivi-évaluation du projet, le bilan est très satisfaisant », a-t-il déclaré, laissant entendre une possibilité de prolongation du projet à terme.

Le projet « Terres d’opportunités au Sahel » est une initiative du gouvernement italien. L’UICN, avec certains partenaires au Burkina Faso, au Ghana et au Niger, est chargée de la mise en œuvre du projet au niveau du Burkina Faso, du Ghana et du Niger. Au niveau du Burkina Faso, il est mis en œuvre dans le Centre-sud et le Centre-est à travers 7 communes.

Il s’agit, de façon globale, de faire la promotion de la restauration des terres en s’appuyant sur des outils, des connaissances. Il est aussi question de travailler à améliorer la gouvernance et le développement des chaines de valeur. A terme, il est prévu d’améliorer la santé de 20 000 hectares sur l’ensemble des trois pays au profit de 300 000 bénéficiaires de façon globale.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

