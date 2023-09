Championnat national saison 2023-2024 : L’ASFA Yennenga accrochée par Royal FC en ouverture

publicite

C’est reparti pour le championnat national de football de première division du Burkina Faso. Pour le match d’ouverture de la saison, l’ASFA Yennenga a fait match nul (1-1) contre le Royal FC le vendredi 1er septembre 2023 au Stade Issoufou Joseph Conombo de Ouagadougou.

Un nul pour commencer. Après trois mois d’arrêt, la conquête du titre de championnat national de football est relancée. Comme l’année dernière, 16 équipes sont engagées pour la succession de l’AS Douanes, championne pour la première fois la saison écoulée. En match d’ouverture, l’ASFA Yennenga qui avait été 9e la saison écoulée s’est opposé à Royal FC, 14e, durant le même exercice.

Tout commence bien pourtant pour les jaune et vert qui ouvrent (1-0) le score grâce à un but de Tawfik Ouattara à la 27e minute. Ce but permet à l’ASFA Yennenga de bien gérer la première période. L’équipe de Royal FC réussira à revenir au score sur une action collective conclue par Karim Sanou à la 57e minute.

La première journée se poursuit le samedi 2 septembre 2023 avec les oppositions entre le RCK et Vitesse et celle entre l’USFA et le RCB au Stade Issoufou Joseph Conombo respectivement à 16h et 18h15. Au Stade Municipal de Ziniaré à 16h00, Majestic SC sera face à Salitas FC. L’ASFB affronte l’AS SONABEL au Stade Sangoulé Lamizana de Bobo-Dioulasso.

Le dimanche, le Rahimo FC est opposé à l’ASEC de Koudougou alors que l’EFO reçoit Sporting FC. Le dernier match de la journée oppose le champion en titre l’AS Douanes qui affronte KOZAF qui retrouve la première division.

