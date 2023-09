Gabon : Le général Oligui Nguema veut s’attaquer à la dette intérieure 

publicite

Devant le patronat gabonais le jeudi 31 août 2023, l’homme qui a renversé le président Ali Bongo a décliné des priorités de son gouvernement qui devraient, selon lui, détendre le climat des affaires dans le pays.

« Je suis pratique et pragmatique par conséquent, je veillerai personnellement à ce que les propositions de ce jour soient concrétisées », a déclaré le nouveau dirigeant gabonais, suscitant un standing ovation de l’assistance, rapporte BBC News Afrique.

Dans une salle comble, au palais présidentiel de Libreville, Brice Oligui Nguema recevait les membres de la fédération des entreprises du Gabon, pour « définir ensemble des contours de la transformation économique et sociale de notre pays pour bâtir ensemble une économie plus forte, plus diversifiée, plus inclusive et résiliant », rapporte le président du patronat, Henri Claude Oyima.

Le règlement de la dette intérieure

13 propositions sont dressées à cette occasion, à l’endroit du nouvel homme fort, qui en retient quatre, qui vont « être concrétisées sous ma supervision directe. »

La toute première priorité, c’est le règlement de la dette intérieure, déclare le général Oligui, sans préciser si cette dette serait entièrement épurée. En 2020, un audit du gouvernement avait conduit à l’annulation de près de 241 milliards, déterminés comme fictifs sur l’ardoise de l’État.

Mais un an plus tard, le quotidien public « l’Union » pointait une explosion de cette dette, de près de 50 %, passant de 1695 milliards à 2572,7 milliards de Francs CFA. Ce qui représente à peu près de ¾ du budget de l’État du Gabon pour l’année 2023, qui culmine à 3602 milliards de Francs CFA.

Difficultés pour éponger la dette publique

Ce serait difficile pour l’État du Gabon d’éponger une telle dette dans les conditions actuelles selon Gabriel Zomo Yebe, professeur d’économie à l’Université Omar Bongo de Libreville. « Mais s’il fallait privilégier une dette à éponger, ce serait la dette interne, car elle a plus d’impact grâce à son effet multiplicateur », souligne-t-il.

Selon l’homme d’affaire, les entreprises souffrent très souvent des factures impayées de l’État, chose qui met souvent en difficulté ses créanciers et leurs fournisseurs.

Autre priorité retenue par Brice Oligui Nguema, c’est la restauration de la journée Comptable au Trésor, un instrument mis en place par le Gabon pour assurer l’équité dans la gestion de la dette de l’État, explique-t-on à la fédération des entreprises du Gabon. Le nouvel homme fort estime que la réactivation de cet instrument permettra de mettre fin « aux petites combines entre copains et coquins ».

En outre, Brice Oligui Nguema estime que « les retraités vivent mal », il est important de mettre « sous gestion du secteur privé des deux caisses de prévoyance sociale ». Il s’agit de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) mise en place en 2007 qui gère la couverture maladie dans le pays et assure le service des prestations familiales.

Recours aux transactions bancaires

Le général Oligui attache aussi du prix à une bancarisation des procédures, lorsqu’il s’agira de financer les projets gouvernementaux.

En 2013, la Commission nationale de lutte contre l’enrichissement illicite (CNLCEI) avait par exemple déclaré que la corruption coutait entre 25 et 50 milliards de francs CFA par an aux caisses de l’État.

Source : BBC News Afrique

