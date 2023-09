Football : Le premier ballon d’or africain, Salif Keita, a tiré sa révérence

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le premier ballon d’or africain, l’international malien Salif Keita a rendu l’âme ce samedi 2 septembre 2023 à Bamako. Salif Keita, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne s’est éteint à l’âge de 77 ans. Ancien international malien, il a démarré sa carrière au Réal de Bamako. Il a été président de la fédération malienne de football de 2005 à 2009.

La suite après cette publicité

Le monde du football est en deuil. Le premier ballon d’or africain, soit en 1970, le mythique canonnier malien, Salif Keïta, surnommé affectueusement « Domingo » a définitivement raccroché les crampons ce samedi 2 septembre 2023.

Né le 12 décembre 1946 à Bamako, l’attaquant hors pair, idole de toute une génération au Mali et en Afrique des années 60, «La Panthère Noire», fut l’un des premiers joueurs africains à s’imposer de son vivant, comme étant une légende reconnue à travers l’Europe et le Monde. En France celui-ci a comptabilisé 3 championnats et deux coupes de France avec l’Association sportive de Saint-Étienne.

Source : Foot Africa

Écouter l’article

publicite