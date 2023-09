Entrepreneuriat au Burkina Faso : 2BM organise une soirée de réseautage au profit des jeunes entrepreneurs

publicite

Dans l’objectif de faciliter le réseautage entre les entrepreneurs du Burkina Faso, le consortium Business Builders Meetup (2BM) et ses partenaires ont organisé la 1ère édition du cocktail des jeunes entrepreneurs le vendredi 1er septembre 2023 à Ouagadougou.

L’idée est née du consortium Business Builders Meetup de mobiliser des jeunes entrepreneurs et des partenaires dans un cadre d’échange autour du business, mais aussi dans le but de favoriser de créer un cadre de réseautage entre les jeunes entrepreneurs dénommé « cocktail des jeunes entrepreneurs ».

L’objectif de cette soirée est de « rassembler les entrepreneurs pour partager les expériences, élargir les connaissances et faire une synergie d’actions pour être plus conquérants sur le marché burkinabè en particulier et africain en général », a souligné Masgo Yachine Ouédraogo, Directeur général de MASGO and PARTNER GROUP et représentant du consortium 2BM.

L’initiative a connu une forte adhésion des jeunes entrepreneurs, chose qui a occasionné une grande mobilisation au cours de la soirée. C’est autour d’une table ronde et dans un environnement festif, que les discussions ont lieu à bâtons rompus. Instant donc de prise de contacts, de partage d’expériences autour du marketing des réseaux, de divertissement et autres.

Dans un contexte où le Burkina Faso est confronté à un défi sécuritaire qui impacte le monde de l’entrepreneuriat, cette soirée est un cadre de résilience, selon les dires de Inoussa Maiga, président de la société MASAKA_SAS.

D’ailleurs, c’est une soirée d’opportunités pour Samira Ouédraogo, responsable de l’alimentation Best Market et participante. « La soirée est très importante parce qu’elle nous permettra d’agrandir nos horizons. Nous avons côtoyé des profils que nous cherchions difficilement et tout cela, dans une bonne ambiance », a-t-elle laissé entendre.

L’invité d’honneur Christian Legay, président de l’association Yolse Tuuma, une structure d’accompagnement des porteurs et porteuses de projets à impact, a accordé de l’intérêt à l’initiative. Il a d’ailleurs invité l’État à « soutenir d’avantage l’entrepreneuriat des jeunes ».

En rappel, Business Builders Meetup (2BM) est née de la volonté de plusieurs sociétés et associations de s’unir afin de créer une plateforme de rencontres, d’échange, mais aussi d’actions pour les entrepreneurs au Burkina Faso. Elle se propose d’organiser régulièrement des évènements qui rassembleront les entrepreneurs burkinabè mais aussi ceux de la sous région.

