Le Collectif des jeunes pour le développement de Bobo-Dioulasso a organisé la finale de la 11ème édition de « la Coupe de l’espoir » le samedi 2 septembre 2023 à Bobo-Dioulasso. Cette édition sponsorisée par la société Ciments de l’Afrique (CIMAF) Dioulasso a connu la participation de plusieurs autorités dont le Commandant de la 2ème région militaire du Burkina Lassané Porgo.

L’équipe « Cheval d’or » est l’équipe victorieuse de la 11ème édition de la coupe du « Tournoi de l’espoir » avec un score de 1 but à 0 face à son adversaire « Saga garbal » sur le mythique terrain Môguô Ma Môguô Wélé.

Cette première place a permis à Cheval d’or de remporter de nombreux lots composés du trophée, une enveloppe financière de 300 000 francs CFA, un jeu de maillots, un ballon et des gadgets.

Mais les autres finalistes ne sont pas rentrés bredouilles. Saga Garbal, 2ème de la compétition repart avec une enveloppe financière de 200 000 francs CFA, un jeu de maillots et un ballon. Tandis que les 3ème et 4ème champions sur la cinquantaine d’équipes reçoivent des gadgets de l’entreprise Ciments de l’Afrique (CIMAF) Dioulasso, sponsor officiel du tournoi de l’espoir depuis ses premières heures.

Cette société qui produit annuellement 600 000 tonnes de ciment a fait de la promotion du sport, un point important de la mise en œuvre de sa politique de Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Le sport est aussi un axe essentiel du point 11 (Villes et communautés durables) des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

Pour le Commandant de la 2ème région militaire du Burkina Lassané Porgo, patron de la cérémonie, cette édition organisée sous le thème « cohésion sociale, socle du vivre ensemble » porte bien son nom dans la mesure où le sport contribue à fédérer la jeunesse autour de l’essentiel.

« A travers le sport, les gens se frottent, se connaissent davantage et cela crée une alchimie qui brise les barrières pour faciliter le renforcement de la cohésion sociale qui est plus que nécessaire pour la victoire des Burkinabè sur le terrorisme. Car dans la division, on ne peut rien gagner », explique-t-il.

Le président du Comité d’organisation du tournoi de l’espoir Amadou Sanou se dit « satisfait » de l’engouement grandissant de la population autour de cette initiative qui mobilise aussi les autorités et les opérateurs économiques du pays.

Aminata SANOU

Correspondante de Burkina 24 à Bobo-Dioulasso

