La 3e session du Conseil d’orientation du Fonds de Soutien patriotique (FSP) s’est tenue ce lundi 04 septembre 2023 au ministère en charge des affaires étrangères. Il a été question de faire le point des fonds collectés au 31 août 2023, de relever les défis et de dresser les perspectives en ce qui concerne le FSP.

« Au 31 août 2023, le montant des ressources mobilisées au profit du Fonds de soutien patriotique (FSP) est de 34 980 743 686 FCFA ». C’est ce qui ressort de la réunion du conseil d’orientations du fonds de soutien patriotique pour ce deuxième semestre soit une augmentation de plus de 40%.

Pour le ministre en charge de l’économie «après 6 mois, nous pouvons dire que véritablement les Burkinabè ont compris la nécessité pour chacun d’apporter sa contribution à la construction de la nation surtout dans cette situation difficile que nous traversons ».

« Le geste des Burkinabè est louable. Cela s’est ressenti dans les chiffres », s’est réjoui Aboubakar Nacanabo. « Nous sommes vraiment sur la bonne voie pour pouvoir accompagner efficacement les VDP sur le terrain dans la lutte contre l’insécurité », a-t-il ajouté.

En outre, nonobstant cette augmentation de la contribution des Burkinabè pour l’effort de paix, selon le ministre, les besoins en ressources restent énormes. « Comme le dit l’adage populaire, c’est bon, mais ce n’est pas arrivé ».

« Nous voulons inviter les Burkinabè à faire encore davantage, parce que la paix n’a pas de prix. Nous devons tous nous mobiliser pour cela. Aucune activité économique ne peut marcher dans une situation d’insécurité », a rappelé Aboubakar Nacanabo aux Burkinabè.

Néanmoins, le ministre a reconnu que le Fonds de soutien patriotique est en phase de maturation, aussi, à l’entendre, il s’agit de consolider les acquis engrangés. « Il faut arriver à consolider et il faut arriver également à faire en sorte que la gestion soit la plus transparente possible », a fait savoir le ministre en charge de l’économie.

À ce propos d’ailleurs, il a rappelé qu’un courrier a été envoyé à l’Autorité supérieure de Contrôle d’État et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC) pour qu’elle vienne procéder aux contrôles de ce qui a déjà été fait sur les six (6) mois.

Cela, « parce qu’aujourd’hui, les Burkinabè sont engagés, mais ils ont besoin de savoir si les montants collectés sont utilisés à bon escient », a relevé le ministre Aboubakar Nacanabo. Par ailleurs, il a reconnu que la transparence dans la gestion du Fonds de Soutien patriotique, sa consolidation et sa mobilisation reste des défis auxquels le Conseil d’orientation du Fonds de soutien patriotique est confronté.

En outre, le ministre en charge de l’économie a terminé en invitant les Burkinabè à plus de contribution en faisant savoir qu’aujourd’hui le plus important, « c’est de faire en sorte que les VDP qui sont sur le terrain soient dans de bonnes conditions et qu’ils puissent faire face à l’ennemi ».

Hamadou OUEDRAOGO

Mireille ZONGO (stagiaire)

Burkina 24

