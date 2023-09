Affaire guérisseuse de Komsilga : Adja a menacé les prévenus parce que la vidéo était déjà sur les réseaux sociaux, selon le Procureur

publicite

Le procès de la guérisseuse Larissa Nikiéma plus connue sous le pseudo de Adja de Komsilga est en cours ce mercredi 6 septembre 2023, au tribunal de grande Instance Ouaga II. Tour à tour, les 9 prévenus s’expliquent à la barre.

Poursuivis pour incitation à la séquestration et coups et blessures sur Hamidou Kanazoé, Adja et 8 prévenus sont à la barre au tribunal de grande instance Ouaga II. Les faits se sont déroulés le 24 juillet 2023 à Komsilga. Dans une vidéo, un homme d’une cinquantaine d’années est bastonné par des agents de la guérisseuse.

Selon les prévenus, Hamidou Kanazoé a été bastonné, ligoté et séquestré à leur volonté et non selon la volonté de Adja la guérisseuse. Selon plusieurs prévenus, Hamidou Kanazoé s’est retrouvé sur un endroit interdit à toute personne. Et dès que Adja a pris connaissance, elle a demandé de le garder dans un endroit où elle administre des soins. Par contre, les prévenus ont pris une décision contraire en le conduisant sur un autre site.

Sambo Koanda, un des prévenus, a fait comprendre que monsieur Kanazoé faisait des bénédictions sur un lieu sacré. Également, il avoue que la décision d’enchainer monsieur Kanazoé est venue d’eux et non de Adja. Il ajoute qu’ils l’ont frappé parce qu’ils voulaient que ce dernier leur dise la vérité sur ce qu’il faisait sur le lieu. «Nous l’avons frappé parce qu’on voulait qu’il nous dise la vérité», a-t-il souligné.

A l’écouter, quand Adja a appris la nouvelle, nous avons été limogés. Nikiéma Abdoul Razack, un des prévenus, celui-là même qui a fait la vidéo, a laissé entendre que Hamidou Kanazoé n’a pas voulu coopérer, d’où le débordement.

Cependant, le procureur a indiqué que d’après les procès-verbaux de la police de Komsilga et les auditions, les prévenus ont dit que c’est sur instruction de Adja que Hamidou Kanazoé a été ligoté et frappé. Selon le procureur, Adja a menacé les prévenus parce que « la vidéo était déjà sur les réseaux sociaux ». Pour lui, il y a beaucoup de contradictions dans les propos des accusés. L’audience se poursuit…

