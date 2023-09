Affaire guérisseuse de Komsilga : Adja, à la barre, demande pardon

publicite

Le procès de Adja la guérisseuse de Komsilga se poursuit au tribunal de grande instance de Ouaga II, ce mercredi 6 septembre 2023. Les prévenus passent à la barre l’un après l’autre.

Sayouba Roamba, un des prévenus et le 5e à comparaître reconnaît avoir donné des coups de fouets faits de fils de fer à Hamidou Kanazoé. Mais il ne se rappelle pas le nombre exact de coups de fouets donnés.

Il avoue qu’ils ont gardé Hamidou Kanazoé de 14h jusqu’à 8h du matin. Il fait savoir qu’il n’avait pas reçu l’ordre de leur patronne Adja de frapper Hamidou Kanazoé. À la question du tribunal de savoir si Adja vous donnait la permission de le frapper, alliez-vous le faire ? Il répond : «C’est une erreur, je demande pardon».

Et au parquet de répliquer quelle était la faute que vous reprochiez à Hamidou Kanazoé. Sayouba Roamba dit que le fait qu’il se soit trouvé au marigot en train de faire des sacrifices sans l’autorisation de Adja.

Il dit travailler avec Adja depuis 4 ans c’est la première fois que quelqu’un soit allé au marigot sans l’autorisation préalable de Adja. Et au parquet d’ajouter que devant le commissariat de Komsilga, Larissa Nikiéma les a instruits de relaxer le sieur Kanazoé. Sayouba Roamba rejette ses propos et dit qu’Adja ne leur avait pas donné l’ordre de libérer Amidou Kanazoé. «Laquelle des versions est vraie? » a demandé le parquet. Et au sieur Roamba de répondre que la vraie version c’est de «libérer Hamidou Kanazoé».

«On n’est pas là pour couvrir quelqu’un, vous êtes devant le tribunal pour vous défendre et non pour dire le mensonge», avance le parquet. Par finir Sayouba Roamba répond : la vraie version c’est de «garder Hamidou Kanazoé et non de libérer».

Aux environs de 16h45, ce mercredi 6 septembre 2023, Adja à la barre demande pardon au juge et à tous ses malades pour les actes commis par ses collaborateurs. L’audience se poursuit…

