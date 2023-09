Affaire Adja : « Nous l’avons frappé parce qu’on voulait qu’il nous dise la vérité » (Koanda Sambo)

publicite

Le procès de la guérisseuse de Komsilga, Larissa Nikiéma plus connue sous le pseudo de Adja a repris ce mercredi 6 septembre 2023 au Tribunal de grande instance de Ouaga II. Adja est à la barre avec 8 co-accusés.

À la barre, Koanda Sambo, un des co-accusés dans cette affaire relate qu’ils ont trouvé le sieur Kanazoé au marigot se trouvant dans le site où Adja administre ses soins. Le marigot est interdit à toute personne étrangère, soutient-il. Il témoigne que lorsqu’ils ont trouvé le sieur Kanazoé, ils l’ont envoyé auprès de Adja qui a instruit de l’amener au lieu des soins pour qu’après, elle vienne voir son cas.

Cependant lui et les sept autres prévenus n’ont pas conduit le sieur Kanazoé au lieu indiqué par Adja. Ils ont pris la décision de l’amener dans un endroit de leur choix pour savoir ce qu’il cherchait dans le marigot. «Adja se trouvait au lieu de consultation en ce moment», répond l’accusé au juge. Il ajoute qu’ils ont demandé au sieur Kanazoé pourquoi il était au marigot sans l’autorisation de Adja, ce dernier ne leur a rien dit, insiste-il.

Koanda Sambo avoue que la décision d’enchainer monsieur Kanazoé est venue d’eux et non de Adja. Il affirme également qu’ils l’ont frappé parce qu’ils voulaient que ce dernier leur dise la vérité sur ce qu’il faisait au marigot. «Nous l’avons frappé parce qu’on voulait qu’il nous dise la vérité», dit-il. Par ailleurs, il reconnaît avoir donné plus de quatre coups de fouets à ce dernier pour qu’il leur avoue la vérité.

À en croire Koanda, quand Adja a appris la nouvelle, elle leur a demandé qui leur avait donné l’ordre de frapper le sieur Kanazoé. «Elle nous a dit qu’on lui cherche des problèmes et nous a demandé de quitter le site», témoigne-t-il à la barre.

Il fait savoir également que c’est après avoir bastonné le sieur Kanazoé qu’ils ont su qu’il ne jouissait pas de toutes ses facultés. «Il ne ressemblait pas à quelqu’un qui ne jouissait pas de toutes ses facultés», avance-t-il. Il est le deuxième co-accusé à passer à la barre. Le procès se poursuit.

