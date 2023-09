Justice : Adja de Komsilga plaide non coupable

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le dossier de la guérisseuse Larissa Nikiéma plus connue sous le pseudo Adja de Komsilga a été retenu pour être jugé ce mercredi 6 septembre 2023 au Tribunal de grande instance de Ouaga II. Toutes les parties ont été d’accord pour que le procès reprenne aujourd’hui.

La suite après cette publicité

À noter que la guérisseuse de Komsilga est poursuivie pour des faits de «séquestration, coups et blessures volontaires avec préméditation, atteinte à la vie d’autrui ». Le procès suit donc son cours au tribunal de grande Instance Ouaga II.

Adja et 8 autres prévenus sont à la barre pour incitation à la séquestration, coups et blessures sur la personne de Hamidou Kanazoé. Sur ces infractions, la prévenue Larissa Nikiéma a plaidé non coupable. L’audience se poursuit…

Écouter l’article

publicite