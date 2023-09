Coopération Burkina Faso-Arabie Saoudite : Le Chef de l’Etat invité aux sommets afro-saoudien et arabo-africain

(Ouagadougou, 06 septembre 2023). Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu en audience le mardi 5 septembre en début de soirée, le conseiller à la Cour royale d’Arabie Saoudite, Ahmad Bin Abdulaziz KATTAN, porteur d’un message du roi saoudien au Chef de l’Etat burkinabè.

Au cours de l’entretien, « nous avons évoqué les relations fructueuses entretenues par nos pays respectifs et j’ai traduit les salutations du Roi d’Arabie Saoudite et de son prince héritier au Président de la Transition » a déclaré le conseiller à la Cour royale d’Arabie Saoudite, Ahmad Bin Abdulaziz KATTAN à sa sortie d’audience.

A cette occasion, le messager du roi d’Arabie Saoudite a invité le Chef de l’Etat à prendre part à deux sommets qui se tiendront les 10 et 11 novembre prochain en Arabie Saoudite. Il s’agit du sommet afro-saoudien et du sommet arabo-africain.

Selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Mme Olivia ROUAMBA, plusieurs accords devraient être signés et certains projets d’envergure qui doivent être financés par l’Arabie Saoudite connaitront un déblocage au cours de ces sommets.

En effet,les échanges ont porté sur des projets que le Burkina Faso souhaiterait soumettre à l’Arabie Saoudite pour financement et de l’aide apporté par le royaume saoudien pour la réalisation de certaines infrastructures au profit du peuple burkinabè.

L’Arabie Saoudite veut accueillir l’Expo universelle 2030 et cette audience a été également une occasion pour l’envoyé du roi d’Arabie Saoudite de solliciter le soutien du Burkina Faso à la candidature de son pays. Le président de la Transition a d’ailleurs marqué son soutien à l’Arabie Saoudite pour sa candidature à cette Expo universelle 2030.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

