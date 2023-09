publicite

Tous issus du groupe «la Sève des Djofides » qui était une tribune qui offrait un cadre d’expression à des jeunes artistes de tout bord, les trois frères, Flach K, de son vrai nom Fides Kpéhou, Will D, à l’état civil Wole Kpéhou, et Rodrigue Kpéhou alias Kach B ont pris leur envol en 2020 pour créer le groupe musical « Zikmatrahi ». Originaires du Bénin, ces trois frères piqués par le virus de la musique ont décidé de s’installer au Burkina Faso où ils entendent faire parler d’eux dans l’univers musical burkinabè.

L’univers musical a connu un grand bond ces dernières années, en Afrique et partout ailleurs au monde. Petit à petit, chacun met du sien pour faire bouger les lignes. C’est bien dans cette logique qu’est né le groupe musical « Zikmatrahi ». Natifs du Bénin, les trois frères Flach K, Will D, et Kach B ont décidé d’unir leurs forces au service de la musique.

Savant mélange de talents, ce groupe a connu une route parsemée d’embuches. Loin de leur détourner de leurs objectifs, les trois frères ont à leur actif un catalogue de chorégraphies, et non des moindres.

Connus pour leurs énergies débordantes, les trois frères ont décidé de quitter leur terre natale qu’est le Bénin, pour déposer leurs valises au Pays des Hommes intègres », où ils entendent embarquer le public burkinabè dans leur univers.

En janvier 2023, le trio a lancé de façon officielle son premier single baptisé « La vie est un film », qui aborde le vécu de ces trois artistes. Véritable cocktail de mélodies, le titre « La vie est un film » est chanté dans un style urbain qui offre aux mélomanes de quoi se trémousser.

Sept mois après son lancement, ce single compte plus de 4.000 vues sur la plateforme YouTube, ce qui porte à croire que le trio est bien parti pour se faire une place dans l’industrie musicale burkinabè.

En outre, force est de retenir que le trio « Zikmatrahi » évolue dans le style RNB, Raga, et bien d’autres styles. Dans les prochaines dates, les trois frères comptent lancer de nouveaux projets, question de faire parler d’eux dans les rues du Burkina, et bien au-delà des frontières.

