Gestion de la Transition : « Toutes les radios qui font la propagande de l’ennemi, nous allons fermer » (Capitaine Ibrahim Traoré)

Le Capitaine Ibrahim Traoré, président de la Transition au cours d’un entretien réalisé le 31 août 2023 et diffusé à la RTB est revenu sur l’actualité. Pour le président de la Transition, le pays est en guerre, il y a une communication à faire et le gouvernement ne va pas accepter ceux qui seront dans le sens contraire.

« Ici, les radios qui font la propagande, qui cherchent à donner plus d’aura à l’ennemi, à emplifier le conflit, nous allons fermer », a prévenu le président, justifiant ainsi la raison de la fermeture de certaines radios au Burkina Faso.

Il a été clair, « ce ne sont pas seulement les radios occidentales, même les radios locales, qui s’allignent dans le sens de l’impérialisme, nous allons fermer ». Et de marteler : « il n’y aura pas de sentiment sur ce volet parce que tout ce qu’ils divulguent (ces médias, NDLR), la propagande qu’ils font, ça tend à chaque fois à donner une autre vision du conflit, ensuite à emplifier le conflit, à donner une autre idée du conflit, c’est-à-dire qu’ils veulent changer la mentalité de nos peuples ».

De l’analyse du Capitaine Ibrahim Traoré, président de la Transition, lorsque les journalistes de ces radios indexées prennent la parole, « c’est partisan ». Et de prévenir : « Nous, nous sommes en guerre, en guerre il y a une communication à faire… Nous voulons des gens qui vont communiquer, qui vont encourager le peuple à tenir bon pour qu’on y arrive. Tous ceux qui viendront et qui seront dans le sens contraire on ne va pas accepter ».

Synthèse de Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

