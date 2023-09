Niger : Poutine et Goïta favorables à un règlement politique

Le président russe Vladimir Poutine et le président malien, le colonel Assimi Goïta se sont déclarés favorables ce dimanche 10 septembre 2023 à un règlement politique au Niger où le régime militaire a accusé la France de préparer une agression, rapporte Le Figaro.

Les deux chefs d’État ont eu un entretien téléphonique ce dimanche « à l’initiative de la partie malienne », a indiqué le Kremlin dans un communiqué, lors duquel ils ont notamment évoqué la situation au Niger estimant qu’il fallait y régler la crise «par des moyens politico-diplomatiques».

Cette annonce intervient alors que le régime militaire nigérien a accusé le samedi 9 septembre 2023 la France de «déployer ses forces» dans plusieurs pays ouest-africains en vue d’une agression contre le Niger. Le Niger fait face à une menace d’intervention militaire brandie par la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cédéao), après le coup d’État du 26 juillet.

Le Mali et le Burkina Faso, des pays voisins du Niger et également membres de la Cédéao, ont affiché leur solidarité avec les militaires au pouvoir à Niamey et se sont prononcé à plusieurs reprises contre une telle intervention. De leur côté, les États-Unis, qui disposent de quelque 1 100 soldats au Niger, ont commencé « par précaution » à repositionner leurs troupes de la base 101 de Niamey à la base 201 d’Agadez, dans le centre du pays.

La France dit ne pas reconnaître les militaires au pouvoir et se refuse de rappeler son Ambassadeur au Niger déclaré « persona nan grata » par les nouvelles autorités nigériennes.

