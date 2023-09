Santé au Burkina Faso : Une épidémie de Dengue s’annonce, selon le Dr Abdoul Aziz Ouédraogo

publicite

La Dengue est en résurgence au Burkina Faso depuis 2016, selon le Dr Abdoul Aziz Ouédraogo, médecin chef du district sanitaire de Boulmiougou, qui a dépeint l’état des lieux de cette pathologie en phase de devenir une épidémie au Burkina au cours de cette année 2023.

Entre le 28 août et le 3 septembre 2023, ce sont 703 cas probables de dengue qui ont été enregistrés au Burkina Faso dont 330 dans la région du Centre et 329 dans la région des Hauts-Bassins, selon le Dr Abdoul Aziz Ouédraogo, médecin chef du district sanitaire de Boulmiougou.

« 15 décès ont été enregistrés sur la même période dont six dans les Hauts-Bassins et trois au Centre. Depuis le début de l’année, ce sont en tout, 3 335 cas probables dont 2 037 dans la région du Centre et 1 034 dans la région des Hauts-Bassins qui ont été recensés », dénombre-t-il.

Il existe quatre sérotypes qui sont DENV1, DENV2, DENV3 et DENV4 selon Wendkouni Abdoul Aziz Ouédraogo qui avertit que l’immunité conférée par un sérotype est définitive, mais elle ne protège pas contre les autres sérotypes.

Selon les explications du Docteur Wendkouni Abdoul Aziz Ouédraogo, on parle de cas probable quand le patient est testé positif à la dengue grâce à un test reconnu par les laboratoires de Santé et présentant plusieurs symptômes.

Ce sont, entre autres, des céphalées sévères, des douleurs retro orbitaires, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, des nausées, des vomissements, des éruptions cutanées, des manifestations hémorragiques et un état de choc.

Quant au paludisme, il demeure la principale cause de consultation, d’hospitalisation, de morbidité et de décès au Burkina Faso. Selon le secrétaire permanent pour l’élimination du paludisme, le Docteur Christian Bernard Kompaoré, 11 millions 656 mille 675 cas de paludisme dont 539 488 cas graves et 4 243 décès ont été enregistrés en 2022 au Burkina Faso.

Pour limiter la prolifération des moustiques, les professionnels de la santé ont préconisé l’assainissement du milieu de vie, l’élimination des gites larvaires à savoir les réserves d’eaux stagnantes. Dans le cadre de l’amélioration de la réponse à ces situations d’urgences sanitaires, il est indispensable de développer des interventions efficaces en Communication.

Alors pour mieux outiller les acteurs de la communication et de l’information, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique à travers la Direction de la communication et des relations presse (DCRP) et la Direction de la protection de la santé de la population (DPSP) a organisé une session de formation des femmes et hommes de médias sur des pathologies telles que la dengue, le paludisme et le choléra du 06 au 08 septembre 2023 à Koudougou, dans le centre-ouest.

À la sortie de cette formation, le Directeur de la protection de la santé et de la population, Dr Sidwaya Hamed Ouédraogo, a exhorté les Hommes de médias à participer aux côtés du ministère de la Santé à la lutte contre ces maladies

