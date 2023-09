Semaine nationale du patriotisme (SENAP) : Revivifier la fibre patriotique des Burkinabè !

publicite

Le Burkina Faso traverse une phase critique de son histoire. Insécurité, crise humanitaire, remise en cause de certaines valeurs, sont autant de maux qui minent le quotidien du Burkinabè. Revenir aux valeurs fondatrices de la nation des Hommes intègres est un idéal qui a nourri l’initiative de la semaine nationale du patriotisme (SENAP) portée par un groupe de jeunes engagés. La première édition est prévue du 06 au 12 novembre 2023 à Ouagadougou entre formations, sensibilisation, exposition, etc. Yakouba Ouédraogo, coordinateur du comité national du pilotage de la SENAP donne des détails du projet !

Burkina 24 : C’est quoi le projet de la semaine nationale du patriotisme ?

Yakouba Ouédraogo : La semaine nationale du patriotisme, c’est un projet qui vise à réinculquer à la jeunesse burkinabè les valeurs, du patriotisme, du civisme, de la bonne citoyenneté, contribuer à renforcer le sentiment d’appartenance à notre très cher pays le Burkina Faso tout en contribuant au développement socio-économique et au développement endogène.

Burkina 24 : Quel contenu sera affecté à l’activité ?

Yakouba Ouédraogo : L’activité se tiendra du 06 au 12 novembre à la place de la nation de Ouagadougou. C’est un projet qui s’articule autour des activités de formation et de sensibilisation de la jeunesse burkinabè, notamment les élèves, les étudiants, les personnes déplacées internes, les commerçants et aussi les chefs d’entreprises.

La particularité de cibler les élèves c’est d’organiser une journée dédiée à ces élèves, notamment la journée nationale de l’élève patriote qui se tiendra au lycée Marien Ngouabi, au Lycée technique national général Aboubacar Sangoulé Lamizana Nelson Mandela, aux étudiants, la journée nationale de l’étudiant patriote à l’université Thomas Sankara, aux commerçants, la journée du commerçant patriote qui s’articule autour d’une caravane de sensibilisation autour des grands marchés de Ouagadougou.

Il y a la journée de réinsertion des personnes déplacées internes qui consiste entre autres à organiser des formations dans le domaine de la confection des pagnes koko dunda, de la formation en pelage, la formation en agriculture hors sol et en énergie solaire… Nous avons initié ce programme pour permettre à ces personnes déplacées internes de se réinsérer socialement et avoir des sources de revenus.

Tout cela sera couronné par la grande journée nationale du patriotisme qui va consister à rendre visite aux FDS et VDP qui sont actuellement couchés sur le lit d’hôpital. Il s’agit de les galvaniser. Toutes ces formations et autres activités, c’est notre contribution au développement endogène de notre pays. La confection des pagnes koko dunda, c’est pour promouvoir la production et le consommons local.

Burkina 24 : Qui porte le projet de la semaine nationale du patriotisme ?

Yakouba Ouédraogo : L’initiative est née des jeunes étudiants issus du public et du privé et aussi des leaders associatifs notamment le Mouvement des Jeunes Engagés pour le Développement (MOJED). Nous avons constaté qu’il y a nos propres frères qui ont pris des armes contre le Burkina Faso. C’est dans cette logique que nous voulons renforcer, susciter et renforcer la fibre patriotique et le sentiment d’appartenance à notre très cher Burkina Faso.

Si vous l’avez bien compris le Burkina Faso signifie « pays des Hommes intègres » et ces mêmes habitants qui sont de moins en moins intègres. Nous voulons prôner beaucoup plus l’intégrité et le patriotisme burkinabè.

Burkina 24 : C’est quoi le patriotisme, selon vous ?

Yakouba Ouédraogo : Quand on dit patriote, d’abord, c’est l’amour de sa patrie. Nous disons que les Burkinabè doivent arrêter d’être patriote par la bouche mais patriote par les actions. Et ce patriotisme par les actions commence par l’amour de sa patrie, de son prochain avec des actes concrets, notamment l’intégrité, le civisme, la citoyenneté, et pour nous, le patriotisme englobe tous ces termes.

Burkina 24 : Qu’est-ce qui sera exposé lors de la semaine ?

Yakouba Ouédraogo : La place de la nation est réservée pour les expositions, la rue marchande et la foire gastronomique. Je tiens à rappeler que pour ces expositions nous prônons les produits locaux. Comme nous prônons le développement endogène, nous voulons permettre aux différentes cultures, les différentes ethnies de présenter leurs produits.

À travers l’exposition nous offrons une fenêtre aux entreprises qui font dans les produits locaux de venir présenter leurs produits aux Burkinabè. La semaine nationale du patriotisme vient donner de la visibilité à ces entreprises. À ce titre, des stands seront mis à la disposition des différents exposants à cout social.

Le thème de cette première édition de la semaine nationale du patriotisme est : « Le patriotisme, facteur de résilience face à l’insécurité au Burkina Faso ». Cette première édition, c’est le lancement du projet et nous allons y travailler au fur à mesure…

Akim KY

Burkina 24

