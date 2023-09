Ouagadougou : Un Salon international de la beauté africaine du 2 au 5 novembre

publicite

En prélude à la tenue de la première édition du salon international de la beauté africaine (SIBEA) prévue du 2 au 5 novembre 2023, le comité d’organisation a tenu un point de presse le samedi 9 septembre 2023 à Ouagadougou. Il s’est agi de présenter le salon et de donner les grandes lignes de cette première édition.

Le salon international de la beauté africaine (SIBEA) est un évènement qui a pour objectif de magnifier la femme africaine dans sa valeur qui est sa beauté, a expliqué Zacharia Bandé, commissaire général du salon. « Le constat est parti du fait que la femme africaine aujourd’hui a tendance à développer des complexes influencés par les industries de beauté », a-t-il poursuivi.

A l’écouter, le SIBEA vise à magnifier la beauté naturelle de la femme à travers des sensibilisations sur les avantages liés à l’utilisation des produits naturels, créer des opportunités d’affaires à travers les expositions des stands.

Selon Zacharia Bandé, pour cette première édition, le SIBEA s’engage avec plusieurs visions. Il s’agit, entre autres, de la promotion et la valorisation des produits made in Burkina, l’employabilité des femmes PDI et veuves des militaires tombés au front, la promotion de la paix et de la cohésion sociale.

Mireille ZONGO et Madina SARE (stagiaires )

Burkina 24

